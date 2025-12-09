09 Aralık
Fildişi kadrosu açıklandı: Singo yok, Oulai var

Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı; Galatasaraylı Wilfried Singo davet edilmezken, Süper Lig'den Yahia Fofana, Christopher Operi ve Christ Inao Oulai kadroya alındı.

calendar 09 Aralık 2025 16:45 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 17:35
Fildişi kadrosu açıklandı: Singo yok, Oulai var
Trendyol Süper Lig'de forma giyen 3 futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.
 
Fildişi Sahili Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Çaykur Rizespor'dan Yahia Fofana, RAMS Başakşehir'den Christopher Operi ve Trabzonspor'dan Christ Oulai, 26 kişilik kadroda yer aldı.
 
Fas'ın ev sahipliğinde 21 Aralık-18 Ocak tarihlerinde düzenlenecek turnuva öncesi teknik direktör Emerse Fae'nin belirlediği listede şu futbolcular bulunuyor:
 
Kaleci: Yahia Fofana (Çaykur Rizespor), Mohamed Kone (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos)
 
Defans: Emmanuel Agbadou (Wolverhampton), Willy Boly (Nottingham Forest), Ousmane Diomande (Sporting), Guela Doue (Strasbourg), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Christopher Operi (RAMS Başakşehir), Armel Zohouri (Iberia)
 
Orta saha: Seko Fofana (Rennes), Jean-Philippe Gbamin (Metz), Christ Oulai (Trabzonspor), Franck Kessie (Al-Ahli), Ibrahim Sangare (Nottingham Forest), Jean-Michael Seri (Maribor)
 
Forvet: Vakoun Bayo (Udinese), Oumar Diakite (Cercle Brugge), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomande (Leipzig), Sebastien Haller (Utrecht), Jean-Philippe Krasso (Paris), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Wilfried Zaha (Charlotte).
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
