09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Atalanta, Chelsea'yi eli boş gönderdi!

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi ağırlayan Atalanta önemli bir galibiyet aldı.

calendar 10 Aralık 2025 01:10
Haber: Sporx.com
Atalanta, Chelsea'yi eli boş gönderdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atalanta oldu.

Chelsea'nin golünü 25. dakikada Joao Pedro kaydetti.

Atalanta'nın golleri 55. dakikada Gianluca Scamacca ve 83. dakikada Charles De Ketelaere'den geldi.

Ev sahibi Atalanta'da maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman 87 dkaika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Atalanta puanını 13'e yükseltti. Chelsea 10 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne bir sonraki hafta Atalanta, Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Chelsea, Pafos'u konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
