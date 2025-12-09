09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
0-0DA
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

FIBA'dan NBA Avrupa projesi için tarih

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, NBA ile iş birliği içinde yürütülecek Avrupa lig projesinin 2027 Ekim'de başlamasının gerçekçi bir hedef olduğunu açıkladı.

calendar 09 Aralık 2025 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: Imago

Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, NBA Avrupa projesi için Ekim 2027'nin gerçekçi bir hedef olduğunu söyledi.
 
Zagklis, çevrimiçi basın toplantısında uluslararası medya mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.
 
NBA Avrupa projesine inandığını belirten Zagklis, "NBA Avrupa projesi konusunda hiçbir şüphem yok. Elbette NBA'den ve FIBA Merkez Kurulu'ndan onaylar almamız gerekiyor ancak Ekim 2027'nin gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Doha 2027 Dünya Kupası'nda yapacağımız kapanışın ardından Avrupa kulüp basketbolu manzarasını olumlu yönde değiştirecek yeni bir projeye geçiş için bu ideal bir zaman olacak." diye konuştu.
 
Projenin sadece üst seviye ligden ibaret olmadığını vurgulayan Zagklis, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve sezon sonu buna paralel yapılacak eleme turnuvasıyla Avrupa'nın en üst ligine takım çıkarılabilecek bir yapı oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.
 
 
 
-"FIBA 1950'lerden bu yana kulüp organizasyonları düzenliyor"
 
Kurulacak ligin "NBA projesi" olarak tanımlanmasına karşı çıkan Zagklis, "Bu bir NBA organizasyonu değil, FIBA da bunun bir parçası olacak. Turnuva büyük ölçüde NBA'den gelen uzmanlar tarafından işletilecek elbette ancak insanların rolünün, sadece organizasyonlara onay vermek olmadığını vurgulamak istiyorum. FIBA'nın rolü organizasyon yürütmektir ve FIBA 1950'lerden bu yana kulüp organizasyonları düzenliyor." ifadelerini kullandı.
 
Zagklis, Basketbol Avrupa Ligi'nin çatı şirketi ECA ile yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirterek "2022-23 sezonundan bu yana ilk kez Avrupa Ligi ile milli takım pencereleri arasında çakışma olmaması bir ilerleme. Elbette tamamen memnun değiliz, ancak bu ileri doğru atılmış bir adımdır." dedi.
 
Projenin Avrupa Ligi'ne karşı olmadığını vurgulayan Zagklis, yıllardır kopuk ilişkileri onarmayı başardıklarını, kulüplerle yeniden bağ kurduklarını ve tamamen tatmin etmese de doğru yönde bazı adımlar atıldığını dile getirdi.
 
Avrupa Ligi Üst Yöneticisi Paulius Motejunas ile kurduğu ilişkiden de bahseden Zagklis, birbirlerini iyi anladıklarını, bunun da ilerleme için önemli zemin oluşturduğunu aktardı.
 
 
 
-"Yeni bir bölünme riski görmüyorum"
 
Olası bölünme eleştirilerine karşı çıkan Zagklis, "Bence zaten parçalanmış durumdayız, dolayısıyla yeni bir bölünme riski görmüyorum. Yaklaşık 10 yıl önce bir anlaşma sağlayamamış olmamız ve BCL'in bu nedenle kurulmuş olması da aynı durumu gösteriyor. Bu nedenle bunların hiçbirinden endişe duymuyorum. 'Bir turnuva daha istemiyoruz' söylemini doğru bulmuyorum, çünkü her şeyi aynı çatı altında toplamamıza imkan verecek bir organizasyona ihtiyacımız var. Ve söylediğim gibi, aynı çatı FIBA çatısıdır. Bu, FIBA'nın her şeyi kontrol edeceği anlamına gelmez. Görev süremde böyle talepte hiç bulunmadık. Dolayısıyla bölünmeden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Bölünmüş mevcut yapıdan memnun olmadığını aktaran Zagklis, şunları kaydetti:
 
"BCL kurulduğunda, yani 10 yıl önce bir anlaşma sağlayamamıştık. FIBA çok basit bir turnuva yapısı için mücadele ediyor. Ve bu yüzden Münih ve Brüksel'de mahkemelerde bize dava açıldı. Hem en güçlü kulüplerimiz hem de Avrupa Ligi tarafından. Onlar bu bölünmenin iyi olduğunu düşündüler, çünkü 'bu bir iş' dediler. Münih'te davayı kazandık ve sonra ligler gelip BCL'de bizimle birlikte olmak istediklerini söylediler. Brüksel ise bize 'basketbolun bir iş olduğunu ve açık bir pazarda rekabet edilebileceğini' söyledi. ECA'nın uğruna mücadele ettiği şey buydu o zaman. Ve şimdi, daha güçlü ve daha büyük finansal güce sahip bir organizasyon geliyor diye, yıllardır bir norm olarak kabul ettiğimiz bir şeyi tekrar konuşmak zorunda kalmamız bana garip geliyor. FIBA hala her şeyin aynı çatı altında olmasını istiyor. Seviye düzenleri konusunda nerede netlik var? Şu anda neden başkasının tekelini korumak zorunda olduğumuzu anlamıyorum."
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
