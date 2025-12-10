09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Galatasaray, Devler Ligi'nde iki maçta istediğini alamadı!

Monaco'ya 1-0 kaybeden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son iki maçta istediğini alamadı.

calendar 10 Aralık 2025 01:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Devler Ligi'nde iki maçta istediğini alamadı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta.daki Union Saint-Gilloise müsabakasından sonra Monaco maçından da 1-0'lık skorla kaybetti.

Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip ağları havalandırmayı da başaramadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.