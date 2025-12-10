Galatasaray, Devler Ligi'nde iki maçta istediğini alamadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta.daki Union Saint-Gilloise müsabakasından sonra Monaco maçından da 1-0'lık skorla kaybetti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip ağları havalandırmayı da başaramadı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı ekip, 5 hafta.daki Union Saint-Gilloise müsabakasından sonra Monaco maçından da 1-0'lık skorla kaybetti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda rakip ağları havalandırmayı da başaramadı.