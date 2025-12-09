Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için stat iddialarına açıklama!

Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının başka bir statta oynanacağı iddialarına ilişkin, "Şartlar ne olursa olsun maç Fethiye'de oynanacak" dedi.





"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN MAÇ FETHİYE'DE OYNANACAK"



Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor ile Galatasaray arasındaki müsabakanın oynanacağı yerle ilgili çıkan tartışmalar üzerine, kulüp başkanı Esat Bakırcı ile basın sözcüsü Selahattin Aydemir, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Kulüp başkanı Bakırcı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını ve karşılaşmanın Fethiye'de oynanacağını söyleyerek, "Biz federasyonla görüşmemizi yaptık. Şartlar ne olursa olsun maç Fethiye'de oynanacak" diye konuştu.

Basın Sözcüsü Selahattin Aydemir de, Galatasaray ile oynanacak karşılaşmanın 'stat yetersizliği nedeniyle Fethiye'de oynanamayacağı' yönünde çeşitli haberler ve yanlış anlaşılmaların gündeme geldiğini hatırlattı. Stadın tüm gereklilikleri karşıladığını, maçın oynanması için teknik ve güvenlik açısından hiçbir engel bulunmadığını dile getiren Aydemir, şunları kaydetti:Fethiyespor ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek.13-14-15 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak ikinci hafta karşılaşmalarının maç günü ve saatleri, TFF tarafından daha sonra duyurulacak.