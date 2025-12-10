Marsilya, Union Saint-Gilloise'yi Belçika'da yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Marsilya oldu.



Union Saint-Gilloise'nin gollerini 5. ve 71. dakikada Anan Khalaili kaydetti.



Marsilya'nın golleri 15. dakikada Igor Paixao, 41 ve 59. dakikada Mason Greenwood'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Marsilya puanını 9'a yükseltti. Union Saint-Gilloise 6 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Union Saint-Gilloise, Bayern Münih'e konuk olacak. Marsilya, Liverpool'u ağırlayacak.



