UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Stade Louis II'de oynanan maçı Galatasaray, 1-0'lık skorla kaybetti.
Monaco'ya galibiyeti getiren golü 68. dakikada Folarin Balogun attı.
Monaco forması giyen Denis Zakaria, 50. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Uğurcan Çakır, Zakaria'nın penaltısında gole izin vermedi.
Galatasaray'da penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, sakatlık yaşamasının ardından oyuna devam edemedi ve 68. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanda kaldı. Monaco da 9 puana yükseldi.
Galatasaray, Monaco maçının ardından lige Antalyaspor deplasmanıyla dönecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında ise sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek. Monaco, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki haftada Real Madrid deplasmanına gidecek.
GALATASARAY'IN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Monaco'ya konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, II. Louis Stadı'ndaki maça Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak ve Çağrı Hakan Balta, yer aldı.
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 3-2 kazandıkları Samsunspor karşılaşmasının ilk 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı. Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.
Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.
JAKOBS, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.
Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.
SALLAI, İKİ MAÇ SONRA SAHADA
Galatasaray'da cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Roland Sallai, formasına kavuştu.
Son olarak Union SG karşılaşmasında forma giyen Macar futbolcu, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.
Sağ bek rotasyonunda yokluğunda sorun yaşayan Galatasaray'da Sallai'nin dönüşüyle Davinson Sanchez de yeniden stopere kaydırıldı.
5 GENÇ OYUNCU KADRODA
Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı.
Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi.
Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan, karşılaşmada sonradan görev aldı.
HAKAN BALTA DA TRİBÜNDE
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti.
Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi.
Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı.
GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNDE
Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı.
Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti.
Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.
Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Galatasaraylı futbolculara moral verirken Monacolu futbolcuları da ıslıkla baskı altına almaya çalıştı.
GALATASARAY TEHLİKESİ
Galatasaray, karşılaşmanın 13. dakikasında etkili geldi. Bu dakikada Ismail Jakobs'un soldan getirdiği topta İlkay Gündoğan ceza sahasında boş kaldı. Müsait durumdaki İlkay'ın yakın mesafeden vuruşu üstten dışarıya gitti.
BU KEZ OSIMHEN!
Galatasaray, 16. dakikada bir kez daha etkili oldu. Çalımlarla rakip ceza sahasına kadar giren Sane, pasını İlkay'a bıraktı. İlkay'ın rakip ceza sahasına ortasında Osimhen'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
DİREKTEN DIŞARIYA GİTTİ!
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Monaco deplasmanında 19. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada savunmanın arkasına gönderilen topta savunmayı zorlayan ve topu alan milli futbolcunun vuruşu direkten dışarıya gitti.
UĞURCAN GEÇİT VERMEDİ!
Monaco, karşılaşmanın 21. dakikasında etkili oldu. Monaco'da Akliouche, bu dakikada ceza sahası çizgisi sol çaprazında topla buluştu ve hızlı bir şut çıkardı. Uğurcan topu kornere çeldi.
YİNE UĞURCAN ÇAKIR!
Monaco'da 21. dakikada şutuyla tehlike yaratan Akliouche, 30. dakikada ceza sahasına girerken bir kez daha şansını denedi. Uğurcan Çakır yine gole izin vermedi.
LEROY SANE ŞANSINI DENEDİ
Galatasaray forması giyen Leroy Sane, karşılaşmanın 34. dakikasında şansını denedi. Sağ kanatta topla buluşan Alman yıldız, çalımlarla ceza sahasına girdi ve şutunu gönderdi. Sane'nin şutu kalecide kaldı.
DEVREDE GOL YOK!
Monaco ile Galatasaray arasındaki maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.
MONACO'DA PENALTI KARARI
Monaco, 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Bu dakikada sağdan gelen ortada Minamino, vuruşunu yaptı ve Uğurcan Çakır bu topu kurtardı. Dönen topta Minamino, Davinson Sanchez'in müdahalesiyle yerde kaldı.
Hollandalı hakem Danny Makkelie, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Davinson Sanchez, penaltı kararının ardından sarı kart gördü.
UĞURCAN, PENALTIYI KURTARDI
Monaco'da kazanılan penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti. Uğurcan Çakır, Zakaria'nın 50. dakikada kullandığı penaltısında köşeyi doğru tahmin etti ve gole izin vermedi.
MONACO TEHLİKELERİ
Monaco, 59. dakikada bir kez daha tehlikeli geldi. Minamino'nun çevirdiği topta Balogun'un yakın mesafeden vuruşu dışarıya gitti.
Balogun, 62. dakikada ise ceza sahasında yakın mesafeden topu bu kez üstten dışarıya gönderdi.
GALATASARAY'DAN HAMLE
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 63. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan yerini Yunus Akgün'e bıraktı.
GALATASARAY'DA SAKATLIK!
Galatasaray'da penaltı kurtaran kaleci Uğurcan Çakır, Monaco maçında sakatlandı ve 68. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.
MONACO ÖNE GEÇTİ
Monaco, karşılaşmanın 68. dakikasında öne geçti. Bu dakikada kullanılan kornerde arka direğe gelen topta Folarin Balogun kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Monaco, bu golle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
OKAN BURUK'TAN RİSK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 79. dakikada risk aldı. Sarı-kırmızılılarda bu dakikada Ismail Jakobs oyundan çıktı ve Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
GALATASARAY KAYBETTİ
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Monaco karşısında 1-0 kaybetti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde auta çıktı.
16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, auta gitti.
19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Vanderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
21. dakikada Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla auta gönderdi.
24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
30. dakikada Akliouche'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı.
34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı.
36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Uğurcan Çakır kritik bir kurtarışa daha imza attı. Vanderson'un ceza sahasına gönderdiği pasta Minamino'nun uygun durumdaki şutunda Uğurcan topun ağlara gitmesini önledi. Dönen topu almak isteyen Minamino, Sanchez'in müdahalesiyle yerde kalsa da Hollandalı hakem Makkelie, devam kararı verdi. Belçikalı Video Yardımcı Hakem Bram Van Driessche'nin uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Makkelie, Sanchez'in rakibine faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen kaptan Zakaria'nın vuruşunda Uğurcan, ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
59. dakikada seri paslaşmalarla gelen Monaco'da Balogun, altıpas önünde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top yandan auta çıktı.
62. dakikada Minamino'nun kafayla indirdiği topla savunma arkasına sarkan Balogun'un Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda şutunda top, direğin üstünden auta gitti.
68. dakikada Monaco öne geçti. Soldan Camara'nın kullandığı kornerde arka direkte Sara'dan seken top altıpas içindeki Balogun'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda çizgi üzerindeki Torreira'nın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
80. dakikada penaltı noktası üzerinde kaleci Günay ile karşı karşıya kalan Camara'nın şutunda top üstten auta çıktı.
Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: II. Louis
Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries (Hollanda)
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Zakaria, Camara, Akliouche, Minamino (Dk. 75 Teze), Golovin (Dk. 82 Ouattara), Balogun (Dk. 86 Biereth)
Galatasaray: Uğurcan Çakır (Dk. 68 Günay Güvenç), Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 79 Icardi), Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Sane, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Gol: Dk. 68 Balogun (Monaco)
Sarı kartlar: Dk. 50 Sanchez, Dk. 88 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
