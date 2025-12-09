Haber Tarihi: 09 Aralık 2025 11:35 -
Güncelleme Tarihi:
09 Aralık 2025 11:35
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Aralık 2025
Bugün (9 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 9 Aralık maç takvimi
9 Aralık Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Aralık Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
9 Aralık Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Aralık maç takvimi 9 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı18:30 FC Kairat Almaty – Olympiacos Piraeus20:45 Bayern Münih – Sporting Lisbon23:00 Monaco – Galatasaray
23:00 Atalanta BC – Chelsea23:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt23:00 Inter Milano – Liverpool23:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid23:00 Union Saint-Gilloise – Marsilya23:00 Tottenham – SK Slavia Prag
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.