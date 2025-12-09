Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Aralık 2025

UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı

18:30 FC Kairat Almaty – Olympiacos Piraeus

20:45 Bayern Münih – Sporting Lisbon

23:00 Monaco – Galatasaray

23:00 Atalanta BC – Chelsea

23:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

23:00 Inter Milano – Liverpool

23:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid

23:00 Union Saint-Gilloise – Marsilya

23:00 Tottenham – SK Slavia Prag

9 Aralık Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Aralık Salı günün maçları listesi...9 Aralık Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Aralık maç takvimi