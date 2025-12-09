Haber Tarihi: 09 Aralık 2025 11:35 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 11:35

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Aralık 2025

Bugün (9 Aralık) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 9 Aralık maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 9 Aralık 2025
9 Aralık Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 9 Aralık Salı günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

9 Aralık Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 9 Aralık maç takvimi

9 ARALIK GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi – Maç Programı

18:30 FC Kairat Almaty – Olympiacos Piraeus

20:45 Bayern Münih – Sporting Lisbon

23:00 Monaco – Galatasaray


23:00 Atalanta BC – Chelsea

23:00 Barcelona – Eintracht Frankfurt

23:00 Inter Milano – Liverpool

23:00 PSV Eindhoven – Atletico Madrid

23:00 Union Saint-Gilloise – Marsilya

23:00 Tottenham – SK Slavia Prag

