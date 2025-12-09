09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Salah, "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi

Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, son dönemde yedek kalmasına yönelik sert açıklamalarının ardından BBC "Yılın Sporcusu – Dünya Spor Yıldızı" ödülüne aday gösterildi.

calendar 09 Aralık 2025 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Salah, 'BBC Yılın Sporcusu' ödülüne aday gösterildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi.

33 yaşındaki Mısırlı yıldızın yanı sıra İsveçli sırıkla atlama dünya şampiyonu Armand Duplantis, ABD'li atlet Sydney McLaughlin-Levrone, İspanyol futbolcu Mariona Caldentey, ABD'li boksör Terence Crawford ve Japon beyzbolcu Shohei Ohtani, "Dünya Spor Yıldızı" kategorisinde aday gösterilen diğer isimler oldu.

Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Roger Federer ve Usain Bolt gibi yıldızların kazandığı ödül, geçen yıl Armand Duplantis'e verilmişti.


Salah, Liverpool'da üst üste 3 maçta yedek kalmasının ardından yaptığı sert açıklamalardan birkaç gün sonra ödüle aday gösterildi.

Geçen sezon 29 gol, 18 asistlik performansıyla Premier Lig şampiyonluğunun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Salah, yedek bırakılmasıyla ilgili, "Bu kulüp için çok şey yaptım. Kendimi otobüsün altına atılmış gibi hissediyorum." demişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
