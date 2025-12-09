09 Aralık
Karşıyaka voleybolda Buse'yi aldı

Endo Karşıyaka, Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda smaçör Buse Kara'yı transfer ederek cumartesi Havran Belediye maçında sahaya çıkarmayı planlıyor.

Karşıyaka voleybolda Buse'yi aldı
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren Endo Karşıyaka, dış transferde smaçör Buse Kara ile anlaşma sağladı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Eczacıbaşı, Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol, Beykoz Belediye, Sarıyer Belediyesi ve Aras Kargo formaları giyen başarılı smaçör Buse Kara'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" denildi. Karşıyaka'nın son iki transferi Helene Rousseaux ve Buse Kara'nın cumartesi günü İzmir'de oynanacak Havran Belediye maçında sahada olacakları bildirildi.
