Haber Tarihi: 09 Aralık 2025 10:58 - Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 10:58

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok?

Ferda Yıldırım ve Hakan Ural'ın sunumuyla ekrana gelen "Neler Oluyor Hayatta" programının sunucularından Hakan Ural bugün ekranda yer almadı. Programı takip eden izleyiciler ekranda sadece Ferda Yıldırım'ı görünce şaşırdı. Bu kapsamda tecrübeli sunucunun ekranda olmama nedeni araştırılıyor.

Neler Oluyor Hayatta" programının 9 Aralık Salı günü ekrana gelen bölümünde Hakan Ural yer almadı. Sunucunun programda olmadığını gören izleyiciler nedenini merak ediyor.
NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NEDEN YOK?

9 Aralık Salı günü ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural'ın yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Ural'ın sağlık durumu nedeniyle ekranda yer almadığı öğrenildi. İzleyiciler, geçmiş olsun yorumları yaparken Ural, sosyal medya hesabından "Evet doktorumuz bu haftayı istihart verdi. Kısmetse Pazartesi yayındayım. Görüşmek ümidiyle." açıklamasını yaptı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Programın sunucu Hakan Ural'ın ekranda yer almaması programdan ayrıldığı iddialarının konuşulmasına neden olsa da sunucu, rahatsızlığı nedeniyle 15 Aralık Pazartesi'ne kadar programda yer almayacak.
