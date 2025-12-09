Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok?

Neler Oluyor Hayatta" programının 9 Aralık Salı günü ekrana gelen bölümünde Hakan Ural yer almadı. Sunucunun programda olmadığını gören izleyiciler nedenini merak ediyor.

9 Aralık Salı günü ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Hakan Ural'ın yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Ural'ın sağlık durumu nedeniyle ekranda yer almadığı öğrenildi. İzleyiciler, geçmiş olsun yorumları yaparken Ural, sosyal medya hesabından "Evet doktorumuz bu haftayı istihart verdi. Kısmetse Pazartesi yayındayım. Görüşmek ümidiyle." açıklamasını yaptı.

Programın sunucu Hakan Ural'ın ekranda yer almaması programdan ayrıldığı iddialarının konuşulmasına neden olsa da sunucu, rahatsızlığı nedeniyle 15 Aralık Pazartesi'ne kadar programda yer almayacak.