09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-0DA
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Brighton'a yakın gazeteciler duyurdu

Fenerbahçe'nin devre arasında Ferdi Kadıoğlu'nu istediğine dair haberler basında yer almıştı. Brighton'ı yakından takip eden gazeteciler, Premier Lig ekibinin Ferdi Kadıoğlu kararını duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Brighton'a yakın gazeteciler duyurdu
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya katmak istediğine dair iddialar son günlerde gündemi meşgul ederken, İngiltere cephesinden kritik bir bilgi geldi.

Premier Lig ekibi Brighton'ı yakından takip eden gazeteciler, kulübün Ferdi konusunda tavrını net biçimde ortaya koydu. 

Başkan Sadettin Saran'ın, Sportif Direktör Devin Özek'e "şartları zorlayın" talimatı verdiği ve Sarı-Lacivertlilerin ocakta ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.

BRIGHTON SATMAK İSTEMİYOR



Sabah Gazetesi'nin görüştüğü İngiliz gazeteciler, Brighton yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri değerlendirme niyetinde olmadığını aktardı. Haberde, milli futbolcunun son haftalarda düzenli forma giymesi ve teknik ekibin performansından memnun olması nedeniyle kulübün ocak ayında satışa kapıyı tamamen kapattığı ifade edildi.

FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR

Buna rağmen Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu defterini şimdilik kapatmadığı, ocak ayında transferin gerçekleşmemesi durumunda sezon sonunda yeniden resmi girişim yapmayı planladığı belirtildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
