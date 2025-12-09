Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Brighton'a yakın gazeteciler duyurdu

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu kadroya katmak istediğine dair iddialar son günlerde gündemi meşgul ederken, İngiltere cephesinden kritik bir bilgi geldi.



Premier Lig ekibi Brighton'ı yakından takip eden gazeteciler, kulübün Ferdi konusunda tavrını net biçimde ortaya koydu.



Başkan Sadettin Saran'ın, Sportif Direktör Devin Özek'e "şartları zorlayın" talimatı verdiği ve Sarı-Lacivertlilerin ocakta ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öne sürülmüştü.



BRIGHTON SATMAK İSTEMİYOR

Sabah Gazetesi'nin görüştüğü

İngiliz gazeteciler, Brighton yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifleri değerlendirme niyetinde olmadığını aktardı. Haberde, milli futbolcunun son haftalarda düzenli forma giymesi ve teknik ekibin performansından memnun olması nedeniyle kulübün ocak ayında satışa kapıyı tamamen kapattığı ifade edildi.Buna rağmen Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu defterini şimdilik kapatmadığı, ocak ayında transferin gerçekleşmemesi durumunda sezon sonunda yeniden resmi girişim yapmayı planladığı belirtildi.