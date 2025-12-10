Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Geriye düşen Barcelona sahasında oynadığı maçı 2-1 kazandı.



Eintracht Frankfurt'un golünü 21. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.



Barcelona'nın golleri 50 ve 53. dakikada Jules Kounde'den geldi.



Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun maçın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.



Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 10'a yükseltti. Eintracht Frankfurt 6 puanda kaldı.



Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Barceona, Slavia Prag'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Azerbaycan'da Karabağ ile karşılaşacak.



