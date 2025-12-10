09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Barcelona'nın jokeri; Jules Kounde maçı çevirdi!

Eintracht Frankfurt'u ağırladığı maçta geriye düşen Barcelona, Jules Kounde'nin golleriyle kazandı.

Barcelona'nın jokeri; Jules Kounde maçı çevirdi!
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Geriye düşen Barcelona sahasında oynadığı maçı 2-1 kazandı.

Eintracht Frankfurt'un golünü 21. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Barcelona'nın golleri 50 ve 53. dakikada Jules Kounde'den geldi.

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcumuz Can Uzun maçın 77. dakikasında oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Barcelona puanını 10'a yükseltti. Eintracht Frankfurt 6 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Barceona, Slavia Prag'a konuk olacak. Eintracht Frankfurt, Azerbaycan'da Karabağ ile karşılaşacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
