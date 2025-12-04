11. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2025

TBMM Adalet Komisyonu'nda, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlarda hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmalarını sağlayacak Covid düzenlemesini de içeren 11'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri başladı.

Tam adı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olan paketin ilk 15 maddesi kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 15 maddeye göre, "dolandırıcılık" suçunun yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılacak.

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) düzenlenen "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin yargılamaların farklı mahkemelerde yürütülmesi sebebiyle oluşan görev uyuşmazlıklarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Akıl hastalığı" hükmünde yapılan değişiklikle hukuk sisteminde cezai sorumluluğu kabul edilen kısmi akıl hastaları hakkında hem verilen cezanın infazı hem de akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerinin uygulanması hedefleniyor. Buna göre, söz konusu kişi hakkında ayrıca akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirine hükmolunacak.

Akıl hastalarının tedavi ve koruma amacıyla sağlık kurumunda geçirecekleri süre, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda bir yıldan, üst sınırı 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda ise 6 aydan az olamayacak.

11'inci Yargı Paketi'nin kabul edilen maddeler arasında İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu'ndaki bazı değişiklikler de yer aldı.

Teklifin ilk 15 maddesinin kabul edilmesinin ardından Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmelere saat 18.00'de devam edileceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasına ilişkin düzenlemenin "af olmadığını" bildirdi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini hatırlatan Tunç, teklifte toplumsal huzuru sağlamaya yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını vurguladı.

Teklifle örgüt faaliyetleri kapsamında çocukların suçta kullanılması halinde cezaların artırılacağını ifade eden Tunç, suça sürüklenen çocuklarla ilgili TBMM'de Araştırma Komisyonu kurulduğunu, bu konudaki düzenlemelerin Komisyon çalışmalarının sonrasında gündeme geleceğini söyledi.

Tunç, teklifte, meskun mahalde silahla ateş etmenin cezasının artırılacağını, düğün, nişan ve asker uğurlamada silah kullanımında cezanın daha ağır hale geleceğini bildirdi.

Trafikte yol kesmenin müstakil suç olarak düzenleneceğini, kiralık araçlarla ilgili suçlarda da cezaların yükseltileceğini dile getiren Tunç, bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında bankalara ve ödeme kuruluşlarına yükümlülükler getirileceğini, cep telefonu hatlarıyla ilgili tedbirlerin hayata geçirileceğini söyledi.

Kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen 31 Temmuz 2023 öncesinde de suç işleyen hükümlülerin daha erken kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılmasıyla ilgili de teklifte madde bulunduğunu hatırlatan Tunç, "Kovid-19 düzenlemesi yanlış anlatılıyor. Bu bir af değil. Burada suç tarihi bakımından aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıyla ilgili talep söz konusuydu." diye konuştu.

Daha önceki düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin faydalandığını hatırlatan Tunç, bu hükümden aynı tarihte ya da daha önce suç işleyenlerin yararlanamadığını belirtti.

Aynı durumdaki ilişkilerin aynı yaptırıma tabi olması ilkesi gereğince eşitlik sağlanması amacıyla düzenlemeye gidildiğini ifade eden Tunç, bu konuda takdirin TBMM'de olduğunu vurguladı.

Tunç, Kovid-19 düzenlemesindeki suç kapsamında değişiklik yapılmadığını, örgütlü suçların yeni düzenlemenin de kapsamında olmadığını kaydetti.

"Süresiz nafakanın kaldırılması gündemde mi?" sorusuna Bakan Tunç, " Şu anda gündemde değil. Aile hukukuyla ilgili çalışmalarımız var ama şu anda gündemimizde değil." yanıtını verdi.