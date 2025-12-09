İzmir Çoruhlu FK'ya büyük şok

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden İzmir Çoruhlu FK, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında ikinci büyük darbeyi yedi.



Kulüplerin A takım listelerinde yer alıp profesyonel liglerde oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, İzmir Çoruhlu FK'dan 13 futbolcu bu isimlerin arasında yer aldı. Daha önce profesyonel statüde oynayan 6 oyuncusu bahis soruşturmasında ceza alan İzmir temsilcisinde toplam 19 oyuncu soruşturmaya takıldı ve takımın sahaya çıkması riske girdi. Soruşturmada yer alan Tunahan Öztürk ve Mert Yurdakul ve Taha Yeşilbaş ise amatör olarak farklı takımlara transfer oldu.



Turuncu-siyahlılarda amatör lisansla oynayan Cenk Çalışkan, Deniz Tığlıoğlu, Emirhan Adak, Görkem Özalper, Kaan Gücavlı, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mehmet Salih Demircan, Mertcan Koç, Muhammet Özer, Ömer Yiğit Kirişkuzu, Saruhan Fındıkçı, Semih İlgün ve Vefa Gültek kurula sevk edilen isimler arasında yer aldı. İzmir Çoruhlu FK'da daha önce profesyonel lisanslı Halil İbrahim Keleş ve Arda Yılman 45 gün, Batuhan Bayer 3 ay, Erhan Şentürk ve Yusuf Talga 6 ay, Anıl Arıcıoğlu 9 ay men cezası almıştı. İzmir Çoruhlu FK'nın sahibi Ahmet Çoruhlu, Bergama Sportif'in yarışmacı haklarını satın alıp kulübün ismini 2024'te değiştirmişti.



