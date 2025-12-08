Beşiktaş - Gaziantep FK maçı canlı izle şifresiz

Trendyol Süper Lig'de bu Beşiktaş, Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 8 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Jota, El BilalBurak, Tayyip Talha, Semih, Arda, Perez, Ndiaye, Camara, Rodrigues, Kozlowski, Maxim, BayoSiyah-beyazlı futbol takımı, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 7 puan elde etti.Bu sezon da inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Beşiktaş, oynadığı son 3 lig müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Bu süreçte deplasmanlarda Hesap.com Antalyaspor'u 3-1 ve Fatih Karagümrük'ü ise 2-0 yenen siyah-beyazlılar, sahasında da Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.Ligde son olarak derbide Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Beşiktaş, Gaziantep FK'yi yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine 8 puan bıraktı.Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, son olarak 13. haftada ise iç sahada Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.Evinde oynadığı son 3 mücadelede 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, olası 9 puanın yalnızca birini cebine koydu.Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadelelerin tamamında seyircisi önünde üstün duruma geçmesine rağmen bunu koruyamadı.Beşiktaş'ta Süper Lig'de 3 sarı kartı bulunan 28 yaşındaki savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.Son haftalarda formasından uzak kalan Alman futbolcu, ligde bu sezon Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla cezalandırılmıştı.Uduokhai, Gaziantep FK karşısında sarı kart görmesi halinde 16. haftada Trabzonspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.Beşiktaş'ta son üç günde takımla birlikte çalışan Portekizli oyuncu Rafa Silva'nın Gaziantep FK maçının kadrosunda olup olmayacağı bugün belli olacak.Antrenman eksiğini gidermek amacıyla önce takımdan ayrı olarak sahaya dönüş antrenörü eşliğinde çalışma gerçekleştiren 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra da siyah-beyazlı oyuncularla antrenmanlara başladı. Rafa Silva'nın bugünkü antrenmanda da yer alması bekleniyor.Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan Portekizli forvet, son üç maçta kadroda yer almadı.Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da uygun bulması durumunda Rafa Silva, geniş kadroda yer alabilir.Siyah-beyazlılar, ligde Gaziantep temsilcisiyle oynadığı son 3 maçta galip gelemedi.Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ikinci devresinde 2-0 yenildiği rakibiyle geçen yıl ilk yarıda yaptığı müsabakada 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, ligin ikinci devresinde ise ağırladığı Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu ve Dolmabahçe'de rakibine ilk kez kaybetti.Siyah-beyazlı futbol takımı, rakibini mağlup ederek sahasındaki üç maçlık olumsuz seriyi sonlandırmak istiyor.Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yi kendi sahasında oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de sadece 1 maçta rakibine yenildi.Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı lig maçlarında iki kez gol sevinci yaşayamadı.Siyah-beyazlılar, 12 maçın 10'unda rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kaldı, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.Öte yandan siyah-beyazlı takım, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlı takım imza attı.Geride kalan 12 maçta siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi.Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.