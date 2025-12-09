09 Aralık
Portekiz basını: Rafa Silva, Benfica'ya dönmek istiyor

Beşiktaş'ta antrenmanlara dönmesine rağmen kadroya alınmayan Rafa Silva için Portekiz basını, yıldız oyuncunun gerekçe olarak Sergen Yalçın'ı gösterdiğini ancak asıl hedefinin Benfica'ya geri dönmek olduğunu iddia etti.

calendar 09 Aralık 2025 19:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Beşiktaş'ta uzun süre takım antrenmanlarında yer almayan Rafa Silva, 4 Aralık'tan itibaren arkadaşlarının yanına geri döndü.
 
Rafa Silva takım arkadaşlarıyla çalışmasına rağmen Sergen Yalçın tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.
 
ÜLKESİNİN BASINI DUYURDU
 
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için ülkesinin basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Rafa Silva'nın geleceğine dair kararını verdiği öne sürüldü.
 
Portekiz basınından Record'un haberine göre; Rafa Silva'nın Sergen Yalçın'ı bahane olarak kullandığı ve Benfica'ya geri dönmek istediği belirtildi.
 
Yapılan haberde, "Rafa Silva, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bağımsız olarak Benfica'ya gitmek istiyor. Teknik direktörü ise sadece bahane olarak öne sürüyor" ifadeleri kullanıldı.
