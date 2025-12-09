Kulüp çöküşün eşiğinde: A takımın tamamı 'bahis'ten ceza aldı!

Bahis soruşturması kapsamında 17 futbolcusu ceza alan Edirnespor, transfer dönemi için destek bekliyor.



TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, 12 Aralık Cuma günü oynayacağı Çorluspor 1947 maçı öncesi Tuncaspor Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.



Edirnespor Teknik Sorumlusu Ümit Tütünci, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tütünci, soruşturma kapsamında 17 futbolcunun çeşitli sürelerle hak mahrumiyeti cezası aldığını belirterek,dedi.Takımın ciddi anlamda oyuncu sıkıntısı çektiğini vurgulayan Tütünci, transfer için kentin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.Kulübün, tüm oyuncularının sonuna kadar arkasında olduğunu anlatan Tütünci, şöyle devam etti:Sportif Direktör Ahmet Erginler de kentteki bazı esnafın dışında takıma desteğin olmadığını dile getirdi.Edirnespor taraftarı 8 yaşındaki Can Bartu Kurtar'ın fedakarlık göstererek harçlığını takıma bağışladığını anlatan Erginler,dedi.