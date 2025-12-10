09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Atletico Madrid'de Sörloth maça damga vurdu!

Atletico Madrid, PSV Eindhoven deplasmanında geriye düştüğü maçı kazandı. Alexander Sörloth gol ve asistiyle maça damga vurdu.

calendar 10 Aralık 2025 01:00
Haber: Sporx.com
Atletico Madrid'de Sörloth maça damga vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Hollanda deplasmanında geriye düşen Atletico Madrid maçı 3-2 kazandı.

PSV Eindhoven'in gollerini 10. dakikada Guus Til ve 85. dakikada Ricardo Pepi kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 37. dakikada Julian Alvarez, 52. dakikada David Hancko ve 56. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.


Fenerbahçe ile adı anılan Alexander Sörloth, 76 dakikada sahada kaldı ve bir gol, bir asistlik performans sergiledi.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 12'ye yükseltti. PSV Eindhoven 8 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta PSV Eindhoven, Newcastle United'a konuk olacak. Atletico Madrid, Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.