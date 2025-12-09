Okan Buruk'tan Jakobs sözleri

09 Aralık
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Monaco maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk'un maç öncesi sözleri şu şekilde:

"Geçmişte burada önemli hatıralarımız var. Güncel olarak kazanmamız gerekiyor. Hayalimize ulaşmak için çok önemli bir fırsat.


Rakibimizin ilk 11'i, beklediğimiz gibi geldi. Son 3 maçtır 4'lü sisteme geçtiler. Onu oynuyorlar. Kendi takımımızda, sol bek kritikti. Jakobs, dünkü antrenmanın bir bölümünde yer aldı. Bugün başlayacak. O da fedakarlık yapıyor. Maça başlayacak, gidişata göre karar vereceğiz.

Zor bir dönemden geçiyoruz kadro yapısı olarak ama iyi 11'le çıkıyoruz. Hedefimiz kazanmak. İyi bir takımımız var. Oyuncular da Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyor. Bu da hedef maç. Taraftarımız tribünde, onların seslerini duyuyoruz. İnşallah onları mutlu edip, biz de mutlu olup ülkemize öyle döneriz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
