09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
0-0DA
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Beşiktaş, Lazio'dan Marusic için devrede

Lazio'da kontrat uzatma görüşmeleri tıkanan Adam Marusic için Beşiktaş devrede.

Lazio'da Adam Marusic için yeniden sözleşme görüşmeleri başlamış durumda ancak taraflar arasındaki beklenti farkı süreci zorlaştırıyor.
 
Corriere dello Sport'un aktardığı habere göre, sezon sonunda kontratı bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu, iki yıllık sözleşme + ek opsiyon talep ediyor. Bu talep, Lazio yönetimi ile görüşmelerin ilerlemesini güçleştiriyor.
 
BEŞİKTAŞ TALİP OLDU
 
Marusic'in durumunu yakından takip eden kulüpler arasında Napoli ve Juventus bulunuyor.
 
İtalyan devlerinin, Ocak ayında oyuncuya prekontrat teklif etmeye hazır olduğu belirtiliyor. Böylece yıldız savunmacı, Haziran 2025'te bedelsiz olarak transfer edilebilecek.
 
Marusic'e ilginin yalnızca İtalya ile sınırlı olmadığını belirten haberde, Beşiktaş'ın da Montenegrolu oyuncuya talip olduğu ifade ediliyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
