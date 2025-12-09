09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-0DA
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Altay'da Salih ve Efe üzüntüsü

Altay, amatör lisanslı iki genç oyuncunun bahis soruşturmasına karışmasıyla toplam 10 futbolcusunu kaybederken, transfer yasağı ve FIFA dosyaları nedeniyle yönetim üst üste darbeler aldı.

calendar 09 Aralık 2025 17:19 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 17:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Salih ve Efe üzüntüsü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta averajla düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Altay'da amatör lisanslı iki genç oyuncunun bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı.

Siyah-beyazlılarda sol bek Salih Oktay (21) ve sol kanat Efe Pehlivan (20) tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Altyapıdan bu sezon A takıma yükselen Efe, ilk kez Karşıyaka derbisinin ardından son 2 haftadaki Alanya 1221 (D) ve Eskişehir Anadoluspor müsabakalarında şans buldu. Geçen sezon 2'nci Lig'de 17 maçta görev yapan Salih ise bu sezon sadece kupada 1 maça çıktı.

İzmir temsilcisinde daha önce bahis soruşturmasında Murat Uluç ve Onur Efe 12 ay, Ali Kızılkuyu 9, Oktay Özdede ve İsa Toygar Ekinci 3 ay; Caner Baycan, Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik ise 45'er gün ceza almıştı. Böylelikle Altay'da toplam 10 oyuncu bahis soruşturmasına karıştı. Transfer yasağı nedeniyle 2021'den bu yana kadrosuna takviye yapamayan siyah-beyazlılarda FIFA dosyaları ve bahis soruşturması nedeniyle üst üste darbeler alan yönetim, 26 Aralık'ta yapılmak üzere geçen hafta olağanüstü genel kurul kararı almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.