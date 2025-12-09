Altay'da Salih ve Efe üzüntüsü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta averajla düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Altay'da amatör lisanslı iki genç oyuncunun bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı.



Siyah-beyazlılarda sol bek Salih Oktay (21) ve sol kanat Efe Pehlivan (20) tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi. Altyapıdan bu sezon A takıma yükselen Efe, ilk kez Karşıyaka derbisinin ardından son 2 haftadaki Alanya 1221 (D) ve Eskişehir Anadoluspor müsabakalarında şans buldu. Geçen sezon 2'nci Lig'de 17 maçta görev yapan Salih ise bu sezon sadece kupada 1 maça çıktı.



İzmir temsilcisinde daha önce bahis soruşturmasında Murat Uluç ve Onur Efe 12 ay, Ali Kızılkuyu 9, Oktay Özdede ve İsa Toygar Ekinci 3 ay; Caner Baycan, Ozan Evrim Özenç ve Ulaş Hasan Özçelik ise 45'er gün ceza almıştı. Böylelikle Altay'da toplam 10 oyuncu bahis soruşturmasına karıştı. Transfer yasağı nedeniyle 2021'den bu yana kadrosuna takviye yapamayan siyah-beyazlılarda FIFA dosyaları ve bahis soruşturması nedeniyle üst üste darbeler alan yönetim, 26 Aralık'ta yapılmak üzere geçen hafta olağanüstü genel kurul kararı almıştı.



