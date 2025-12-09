09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
0-0DA
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Olympiakos, tek golle umudunu korudu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kairat'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

calendar 09 Aralık 2025 20:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Olympiakos, tek golle umudunu korudu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Olympiakos, Kairat deplasmanına konuk oldu. Olympiakos, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
 
Yunan temsilcisine galibiyeti getiren tek golü 73. dakikada Gelson Martins kaydetti.
 
Bu sonucun ardından Olympiakos, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puana yükseldi ve son iki maç öncesi üst tur için umudurunu korudu. Kairat, 1 puanda kaldı.
 
Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Olympiakos, sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Kairat, bu kez evinde Club Brugge'yi konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
