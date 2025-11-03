Ehliyet ve pasaport harç ücretleri ne kadar oldu? 2025 Yeniden Değerleme Oranı sonrası gündemde

Yeni ehliyet ve pasaport harçları, her yıl kasım ayında açıklanan Yeniden Değerleme Oranı sonrasında belli oluyor. Yİ-ÜFE verilerinin on iki ayık ortalamasına göre yeni yılda zamlanacak olan ehliyet ve pasaport harçlarında güncel tutarlar belli oldu. İşte vergi ve harçlara gelecek olan zam oranı ve yeni ehliyet ve pasaport harç ücretleri.

2026 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla resmen belli oldu. Yeni yılda geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu.

Buna göre; 2026 ehliyet ve pasaport harçlarına yüzde 25,49 oranında zam yapılacak.

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte yeni ehliyet harçları şu şekilde olacak:

A, A1, A2 ehliyet harçları 1883,1 liradan, 2363,1 liraya yükselecek.

B ehliyet harcı ise 5678,6 liradan 7126,1 lira olacak.

Ehliyet yenileme 15 liradan 18,8 liraya, yeni ehliyet yenileme ise 340 liradan 426,7 liraya yükselecek.

Değerli kağıt bedeli ise 1420 liradan, 1782 liraya yükselecek.

Yurt dışına çıkış yapacak olan fakat pasaport süresi bitmiş olan vatandaşlar ise yeni yılda pasaport harçlarını yüzde 25,49 zamlı alacak. Buna göre;

Pasaport harcı 6 aylık: 2359,4 liradan 2960,8 liraya

Pasaport harcı 1 yıllık: 3449,4 liradan 4328,7 lira,

Pasaport harcı 2 yıllık: 5631,4 liradan 7066,8 lira,

Pasaport harcı 3 yıllık: 8000 liradan 10039,2 lira,

Pasaport harcı 3+ yıllık: 11274 liradan 14147,7 liraya yükselecek.

Pasaport defter değeri ise 1135 liradan 1424,3 lira olacak.