Gaziemir Spor durdurulamıyor

Gaziemir Spor, İzmirspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta namağlup liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta mücadele eden Gaziemir Spor, hafta sonu derbide İzmirspor'u geçerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Bu sezon yükseldiği Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta iyi bir başlangıç yapan Gaziemir Spor, geçtiğimiz hafta sonu derbide İzmirspor'u deplasmanında tek golle geçmeyi başardı.

9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle 25 puana ulaşıp namağlup liderliğini sürdüren İzmir temsilcisinde teknik direktör Ulaş Şırlancı, "Zorlu bir deplasmandan 3 puan çıkararak namağlup liderliğimizi sürdürüyoruz. Çok önemli bir üç puanı hanemize yazdırdık. Ancak bu maç geride kaldı. Şimdi yarın oynayacağımız Ödemişspor maçına kilitlendik. Rehavete kapılmadan maç maç giderek koyduğumuz hedefe ulaşmak istiyoruz. Bu ligde kolay maç yok ama oyuncularımıza güvenimiz tam" dedi. Gaziemir Spor yarın evinde Ödemişsspor'u konuk edecek. Gaziemir İlçe Stadı'nda oynanacak olan maç saat 14.00'te başlayacak.


