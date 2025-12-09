Serdal Adalı: 'Yabancı VAR hakemi istiyoruz'

Siyah-beyazlı kulübün başkanı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTİYORUZ"

Taleplerini daha önce de söylediğini dile getiren Serdal Adalı, "MHK başkanımızın kendisine de söyledim. 6 ay önce MHK başkanımız ile ne düşünüyorsam, bugün de onu düşünüyorum. İyi bir insan olabilir, iyi bir iş yapmaya çalışabilir ama altında çalışan ekibi hakim olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

VAR hakemleri için konuşan Adalı, "Özellikle VAR hakemleri konusunda... Hakem operasyonları ile ilgili, hakem eksilmesi var. Hakem eksilmesi varken takviye lazım. Daha önce de söyledim, bugün tekrar ettim." dedi.

Yabancı VAR hakemi için istekte bulunduğunu söyleyen Adalı, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz, güveniyoruz da ama özellikle üstüne basa basa, resmi talep mi dersiniz, ne dersiniz, ikinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri de çok farklı düşünmüyor. Bugün federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisinin olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu.