Zeki Çelik'e bir maç ceza!

Roma forması giyen Zeki Çelik, cezası nedeniyle ligde bir maç forma giyemeyecek.



Milli futbolcu, ligde son oynanan ve 1-0 kaybedilen Cagliari maçında kırmızı kart gördü. Zeki Çelik, kırmızı kartının ardından bir maç men cezası aldı.



Roma, ligin gelecek haftasında Como ile sahasında karşı karşıya gelecek. Zeki Çelik, cezası nedeniyle Como maçını kaçıracak.



Roma forması altında bu sezon 18 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.



