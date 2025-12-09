09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
0-044'
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
0-144'
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-043'
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
0-142'
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
1-144'
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
1-244'
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
1-043'

Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 kaybetti.

calendar 09 Aralık 2025 22:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin'e 3-0 yenildi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon 4. olan Halkbank, Polonya Ligi ve CEV Challenge Kupası'nın son şampiyonu Bogdanka LUK Lublin ekibiyle Lublin kentindeki Globus Tomasz Wojtowicz Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Maçta ilk seti 25-20, ikinci seti 25-14 ve üçüncü seti de 25-13 alan Polonya temsilcisi, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.


Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçını, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile 7 Ocak 2026 tarihinde Ankara'da, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, saat 20.00'de oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.