09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

İşte Yusuf Özdemir'in tutuklanma nedeni

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında tutuklanan Yusuf Özdemir ile ile ilgili Başsavcılığın sevk yazısı ortaya çıktı.

calendar 09 Aralık 2025 10:42 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.

Savcılığın tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği ve tutuklanması kararı çıkan Yusuf Özdemir ile ile ilgili sevk yazısı ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; sevk yazısında, yasal bahis sitesinde üye kaydı olan şüpheli Yusuf Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Alanyaspor futbol takımında futbol oynadığı ifade edilerek, şüphelinin 20 Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor-Hatayspor müsabakasına 50 kupon yaptığı, "toplam gol 2,5 üst oynadığı" ve kazandığı belirtildi.


Yine diğer bahis oynadığı maçlarda "rakip kazanır" şeklinde bahis aldığının tespit edildiği, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis oynadığına dair mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedilen yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
