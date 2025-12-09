İşte Yusuf Özdemir'in tutuklanma nedeni

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 29'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüphelinin sevk edildikleri İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alındı.
Savcılığın tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderdiği ve tutuklanması kararı çıkan Yusuf Özdemir ile ile ilgili sevk yazısı ortaya çıktı.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre; sevk yazısında, yasal bahis sitesinde üye kaydı olan şüpheli Yusuf Özdemir'in bahis oynadığı tarihlerde Alanyaspor futbol takımında futbol oynadığı ifade edilerek, şüphelinin 20 Ocak 2022'de oynanan Alanyaspor-Hatayspor müsabakasına 50 kupon yaptığı, "toplam gol 2,5 üst oynadığı" ve kazandığı belirtildi.
Yine diğer bahis oynadığı maçlarda "rakip kazanır" şeklinde bahis aldığının tespit edildiği, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde bahis oynadığına dair mesajlaşma içerikleri olduğu kaydedilen yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği anlatıldı.
