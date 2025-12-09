09 Aralık
Tedesco'nun yönetimden özel talebi: Diogo Leite

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun öncelik listesinde yer alan Union Berlin'li savunmacı Diogo Leite için ocak ayı hamlesine hazırlanıyor.

calendar 09 Aralık 2025 09:58 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tedesco'nun yönetimden özel talebi: Diogo Leite
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesi hareketlilik artıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda savunmaya mutlak takviye isteyen Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın daha önce gündemine gelen yıldızı ocak ayında bitirmeye hazırlanıyor.

SAVUNMAYA SOL STOPER TAKVİYESİ: LİSTE NETLEŞTİ

Fenerbahçe'de üst üste alınan kararlar sonrası kadro yapılanmasında yeniden dizayn dönemi başladı. Hem ayrılacak oyuncular hem de kadroya katılacak isimler üzerinde yoğun bir mesai var. Transfer komitesinin ilk hedefi ise sol stoper… 



Bitshiabu ve Boscagli gibi isimler masaya gelse de, Tedesco'nun "öncelik" verdiği isim belli oldu: Diogo Leite.

GALATASARAY'LA ANILMIŞTI, FENERBAHÇE BİTİRMEYE YAKIN

Union Berlin forması giyen 26 yaşındaki Portekizli savunmacının adı daha önce Galatasaray'la da anılmıştı. Ancak Fenerbahçe, devre arasında işi bitirmeye hazırlanıyor.

Tedesco'nun, Porto altyapısından yetişen Leite'yi yakından tanıdığı ve sportif direktör Devin Özek'in de çalışmalara hız verdiği öğrenildi.

UNION BERLIN SATIŞA SICAK BAKIYOR

Leite'nin Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Union Berlin, sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamadı. Bu nedenle ocak ayında bonservis geliri elde etmek için transfere yeşil ışık yakmış durumda.

OOSTERWOLDE DETAYI: AYRILIRSA KAPILAR TAMAMEN AÇILACAK

Özellikle birçok kulübün ilgisini çeken Jayden Oosterwolde'nin satılması durumunda, Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için bütçeyi genişleteceği belirtiliyor. 

Porto çıkışlı Leite, 2023 yazında 7 milyon euroya Union Berlin'e imza atmıştı.



