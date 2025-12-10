10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Şampiyonlar Ligi'nde kader maçları var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla sona erecek.

calendar 10 Aralık 2025 11:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde kader maçları var!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.

İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.

20.45 QARABAĞ - AJAX


İlk 5 maçında 7 puan toplayarak büyük sürpriz yapan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, puansız Ajax'ı mağlup ederek ilk 24'ü garanti altına almayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts

20.45 VILLARREAL - KOPENHAG

İlk 5 maçındda sadece Juventus ile evinde berabere kalan ve son 3 maçını kaybeden Villarreal, son maçında Kairat'ı evinde yenerek 4 puana ulaşan Kopenhag'ı konuk ediyor. İki takım için de tamam ya da devam mücadelesi olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro; Oluwaseyi, Mikautadze

Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Clem, Madsen, Achouri; Moukoko, Elyounoussi

23.00 ATHLETIC BILBAO - PSG

İlk 5 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hedefinin çok uzağında kalan Athletic Bilbao, 12 puanlı son şampiyon PSG'yi San Mames'te ağırlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao: Unai Simon; Jesus Areso, Berchiche, Vivian, Adama Boiro; Jauregizar, Alejandro Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta

PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

23.00 LEVERKUSEN - NEWCASTLE

İlk maçında yenildikten sonra 3 galibiyetlik bir seri yakalayan ve son maçında Marsilya'ya deplasmanda 2-1 yenilen Newcastle, 5 maçta sadece 1 kez kaybedip 8 puan toplayan Leverkusen'e konuk olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Arthur, Maza, Garcia, Poku; Tillman, Echeverri; Schick

Newcastle: Ramsdale; Livramento, Schär, Thiaw, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Gordon, Barnes

23.00 DORTMUND - BODO GLIMT

Topladığı 10 puanla ilk 8 iddiasını kuvvetlendiren Dortmund, sahasında 2 puanı olan ve son 3 maçını kaybeden Bodo'yu yenerek daha da üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Can, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Bellingham, Beier; Brandt, Fabio Silva; Guirassy

Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Berg; Evjen, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge

23.00 CLUB BRUGGE - ARSENAL

5'te 5 yapan ve şu ana kadar kusursuz giden tek takım olarak öne çıkan Arsenal, ilk 5 maçta 5 puan toplayan Club Brugge karşısında serisini devam ettirmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet; Siquet, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis

Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Lewis-Skelly; Ödegaard, Zubimendi, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli

23.00 JUVENTUS - PAFOS

İlk 5 maçta topladığı 6 puanla hedefinin uzağında kalan Juventus, kendisi gibi 6 puanlı Pafos'u mağlup ederek ilk 24 konusunda tehike yaşamak istemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Francisco Conceiçao, Kenan Yıldız; David

Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Quina, Dragomir, Orsic; Anderson

23.00 REAL MADRID - MANCHESTER CITY

İşleri yolunda gitmeyen ve seri galibiyetler almakta zorlanan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso için kader maçı. Şu ana kadar Devler Ligi'nde 12 puan toplayan ve sadece Anfield'da yenilen Real Madrid, 5 haftada 10 puan toplayan ve geçen hafta Leverkusen'e 2-0 yenilen City'i ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Arda Güler, TchouamEni, Ceballos, Bellingham; Mbappe, Vinicius Junior

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias, O'Reilly; Nico Gonzalez; Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Doku; Haaland

23.00 BENFICA - NAPOLI

İlk 4 maçını puansız kapatan Mourinho'nun Benfica'sı, geçen hafta Ajax'ı yenerek moral bulmuştu. İtalya şampiyonu Napoli ise ilk 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetin ardından Frankfurt ve Qarabağ'dan 4 puan çıkarıp kendisini şimdilik ilk 24 içerisine attı.

MUHTEMEL 11'LER

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis

Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Eljif Elmas, Olivera; Neres, Höjlund, Lang

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.