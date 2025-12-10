Şampiyonlar Ligi'nde kader maçları var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta bugün oynanacak 9 maçla birlikte tamamlanacak.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
20.45 QARABAĞ - AJAX
İlk 5 maçında 7 puan toplayarak büyük sürpriz yapan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ, puansız Ajax'ı mağlup ederek ilk 24'ü garanti altına almayı hedefliyor.
MUHTEMEL 11'LER
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Zoubir, Addai; Duran
Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Gloukh, Taylor; Bounida, Dolberg, Godts
20.45 VILLARREAL - KOPENHAG
İlk 5 maçındda sadece Juventus ile evinde berabere kalan ve son 3 maçını kaybeden Villarreal, son maçında Kairat'ı evinde yenerek 4 puana ulaşan Kopenhag'ı konuk ediyor. İki takım için de tamam ya da devam mücadelesi olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pepe, Gueye, Comesana, Moleiro; Oluwaseyi, Mikautadze
Kopenhag: Kotarski; Suzuki, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Clem, Madsen, Achouri; Moukoko, Elyounoussi
23.00 ATHLETIC BILBAO - PSG
İlk 5 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hedefinin çok uzağında kalan Athletic Bilbao, 12 puanlı son şampiyon PSG'yi San Mames'te ağırlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Athletic Bilbao: Unai Simon; Jesus Areso, Berchiche, Vivian, Adama Boiro; Jauregizar, Alejandro Rego; Berenguer, Sancet, N. Williams; Guruzeta
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Zabarnyi, Pacho; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia
23.00 LEVERKUSEN - NEWCASTLE
İlk maçında yenildikten sonra 3 galibiyetlik bir seri yakalayan ve son maçında Marsilya'ya deplasmanda 2-1 yenilen Newcastle, 5 maçta sadece 1 kez kaybedip 8 puan toplayan Leverkusen'e konuk olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Leverkusen: Flekken; Andrich, Bade, Tapsoba; Arthur, Maza, Garcia, Poku; Tillman, Echeverri; Schick
Newcastle: Ramsdale; Livramento, Schär, Thiaw, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Murphy, Gordon, Barnes
23.00 DORTMUND - BODO GLIMT
Topladığı 10 puanla ilk 8 iddiasını kuvvetlendiren Dortmund, sahasında 2 puanı olan ve son 3 maçını kaybeden Bodo'yu yenerek daha da üst sıralara tırmanmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Can, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Bellingham, Beier; Brandt, Fabio Silva; Guirassy
Bodo/Glimt: Haikin; Sjövold, Björtuft, Aleesami, Björkan; Berg; Evjen, Brunstad Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge
23.00 CLUB BRUGGE - ARSENAL
5'te 5 yapan ve şu ana kadar kusursuz giden tek takım olarak öne çıkan Arsenal, ilk 5 maçta 5 puan toplayan Club Brugge karşısında serisini devam ettirmeye çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Club Brugge: Mignolet; Siquet, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Vanaken, Onyedika; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis
Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapie, Lewis-Skelly; Ödegaard, Zubimendi, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli
23.00 JUVENTUS - PAFOS
İlk 5 maçta topladığı 6 puanla hedefinin uzağında kalan Juventus, kendisi gibi 6 puanlı Pafos'u mağlup ederek ilk 24 konusunda tehike yaşamak istemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Francisco Conceiçao, Kenan Yıldız; David
Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Quina, Dragomir, Orsic; Anderson
23.00 REAL MADRID - MANCHESTER CITY
İşleri yolunda gitmeyen ve seri galibiyetler almakta zorlanan Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso için kader maçı. Şu ana kadar Devler Ligi'nde 12 puan toplayan ve sadece Anfield'da yenilen Real Madrid, 5 haftada 10 puan toplayan ve geçen hafta Leverkusen'e 2-0 yenilen City'i ağırlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Arda Güler, TchouamEni, Ceballos, Bellingham; Mbappe, Vinicius Junior
Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Gvardiol, Rúben Dias, O'Reilly; Nico Gonzalez; Foden, Reijnders, Bernardo Silva, Doku; Haaland
23.00 BENFICA - NAPOLI
İlk 4 maçını puansız kapatan Mourinho'nun Benfica'sı, geçen hafta Ajax'ı yenerek moral bulmuştu. İtalya şampiyonu Napoli ise ilk 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetin ardından Frankfurt ve Qarabağ'dan 4 puan çıkarıp kendisini şimdilik ilk 24 içerisine attı.
MUHTEMEL 11'LER
Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis
Napoli: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Eljif Elmas, Olivera; Neres, Höjlund, Lang
