10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Pistons, Hawks ve Raptors, Anthony Davis için hamle hazırlığında

Dallas Mavericks forveti Anthony Davis, ESPN'e göre Şubat'taki takas son tarihi öncesi Doğu Konferansı'ndaki birçok iddialı takımın ana hedefi hâline geldi.

calendar 10 Aralık 2025 11:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pistons, Hawks ve Raptors, Anthony Davis için hamle hazırlığında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dallas Mavericks forveti Anthony Davis, ESPN'e göre Şubat'taki takas son tarihi öncesi Doğu Konferansı'ndaki birçok iddialı takımın ana hedefi hâline geldi.

Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Toronto Raptors, 10 kez All-Star seçilen yıldızı kadrolarına katmak için girişimde bulunacak takımlar arasında.

Davis'in menajeri Rich Paul, Dallas Mavericks'in geçici genel menajerleri Michael Finley ve Matt Riccardi ile bir görüşme yaptı. Paul, Dallas'ın Davis'i yazın maksimum kontratla uzatmayı mı yoksa takaslamayı mı planladığı konusunda netlik istedi. Mavericks cephesi ise "tüm seçenekleri açık tutmak" istediklerini belirtti.


32 yaşındaki Davis, 6 Ağustos itibarıyla dört yıllığı 275 milyon dolarlık maksimum uzatma kontratına imza atabilecek. Bu anlaşma, yıldız oyuncuya 37 yaşındaki sezonunda 76 milyon dolar kazandıracak. Eğer uzatma imzalanmazsa Davis, 2027'de 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalabilecek.

Davis, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen ve tartışmalara yol açan Luka Doncic takası ile Dallas'a gelmişti. Ancak Kyrie Irving'in çapraz bağ sakatlığı ve Dallas'ın Cooper Flagg'i draft etmesi, kulübün planlarını alt üst etmiş, ardından GM Nico Harrison görevden alınmıştı.

Doğu'nun üst sıralarında yer alan Pistons (19-5), Raptors (15-10) ve Hawks (14-11), Davis'in kendilerini şampiyonluk seviyesine taşıyacağına inanıyor.

Bu sırada 9-16 ile play-in çizgisinde duran Mavericks, kadro kararlarıyla yüzleşmek zorunda. 2026 draftı, Dallas'ın 2031'e kadar tam kontrol sahibi olduğu son draft olması nedeniyle, takas döneminde yeniden yapılanma için bir fırsat niteliğinde.

Lig genelinde birçok takımın Dallas ile görüşmelere hazırlanması, Şubat öncesi NBA çapında önemli kararların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.