Dallas Mavericks forveti Anthony Davis, ESPN'e göre Şubat'taki takas son tarihi öncesi Doğu Konferansı'ndaki birçok iddialı takımın ana hedefi hâline geldi.Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Toronto Raptors, 10 kez All-Star seçilen yıldızı kadrolarına katmak için girişimde bulunacak takımlar arasında.Davis'in menajeri Rich Paul, Dallas Mavericks'in geçici genel menajerleri Michael Finley ve Matt Riccardi ile bir görüşme yaptı. Paul, Dallas'ın Davis'i yazın maksimum kontratla uzatmayı mı yoksa takaslamayı mı planladığı konusunda netlik istedi. Mavericks cephesi iseistediklerini belirtti.32 yaşındaki Davis, 6 Ağustos itibarıyla dört yıllığı 275 milyon dolarlık maksimum uzatma kontratına imza atabilecek. Bu anlaşma, yıldız oyuncuya 37 yaşındaki sezonunda 76 milyon dolar kazandıracak. Eğer uzatma imzalanmazsa Davis, 2027'de 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalabilecek.Davis, geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen ve tartışmalara yol açan Luka Doncic takası ile Dallas'a gelmişti. Ancak Kyrie Irving'in çapraz bağ sakatlığı ve Dallas'ın Cooper Flagg'i draft etmesi, kulübün planlarını alt üst etmiş, ardından GM Nico Harrison görevden alınmıştı.Doğu'nun üst sıralarında yer alan Pistons (19-5), Raptors (15-10) ve Hawks (14-11), Davis'in kendilerini şampiyonluk seviyesine taşıyacağına inanıyor.Bu sırada 9-16 ile play-in çizgisinde duran Mavericks, kadro kararlarıyla yüzleşmek zorunda. 2026 draftı, Dallas'ın 2031'e kadar tam kontrol sahibi olduğu son draft olması nedeniyle, takas döneminde yeniden yapılanma için bir fırsat niteliğinde.Lig genelinde birçok takımın Dallas ile görüşmelere hazırlanması, Şubat öncesi NBA çapında önemli kararların ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.