10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

En Nesyri, dibe vurdu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, mental olarak dibe vuran Youssef En Nesyri'yi motive etmeye çalışıyor.

calendar 10 Aralık 2025 10:37
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe taraftarının eleştiri oklarının hedefinde olan Youssef En Nesyri, son haftalarda yaşadığı ciddi form düşüşü nedeniyle mental olarak dibe vurdu.

Son 7 resmi maçta yalnızca 1 gol atabilen Faslı oyuncu, kaçırdığı pozisyonlar sonrası özgüven kaybı yaşıyor.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, golcüsünü ayağa kaldırmak için bire bir görüşmeler yapıp, moral veriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 24 maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
