Atletico Madrid öncesi Galatasaray'ı korkutan ihtimal!

Afrika Uluslar Kupası'nın 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak olması, Galatasaray'ı kritik bir dönemde üç oyuncusundan mahrum bırakacak.



Victor Osimhen (Nijerya) , Mario Lemina (Gabon) ve Ismail Jakobs (Senegal), turnuva nedeniyle sahalardan uzak kalacak.



KAÇIRACAKLARI MAÇLAR





- 5 Ocak – Trabzonspor (Süper Kupa)



- 10 Ocak – Fenerbahçe – Samsunspor (Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)

- 14 Ocak – Fethiyespor (Kupa)- 18 Ocak – Gaziantep FK (Lig)Üç oyuncunun ülkeleri finale kalırsa, 18 Ocak'a kadar süren turnuvadan dönüşleri sadece 3 gün kalmış olacak. Bu da 21 Ocak'taki kritik Atletico Madrid maçına çok kısa bir süre kala dönme ihtimallerini gündeme getiriyor.