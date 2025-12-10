Atletico Madrid öncesi Galatasaray'ı korkutan ihtimal!

Afrika Uluslar Kupası'nın 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak olması, Galatasaray'ı kritik bir dönemde üç oyuncusundan mahrum bırakacak.
Victor Osimhen (Nijerya) , Mario Lemina (Gabon) ve Ismail Jakobs (Senegal), turnuva nedeniyle sahalardan uzak kalacak.
KAÇIRACAKLARI MAÇLAR
- 5 Ocak – Trabzonspor (Süper Kupa)
- 10 Ocak – Fenerbahçe – Samsunspor (Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)
- 14 Ocak – Fethiyespor (Kupa)
- 18 Ocak – Gaziantep FK (Lig)
Üç oyuncunun ülkeleri finale kalırsa, 18 Ocak'a kadar süren turnuvadan dönüşleri sadece 3 gün kalmış olacak. Bu da 21 Ocak'taki kritik Atletico Madrid maçına çok kısa bir süre kala dönme ihtimallerini gündeme getiriyor.