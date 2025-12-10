10 Aralık
Atletico Madrid öncesi Galatasaray'ı korkutan ihtimal!

Galatasaray, Afrika Kupası nedeniyle Osimhen, Lemina ve Jakobs'tan kritik ocak periyodunda yararlanamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nın 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak olması, Galatasaray'ı kritik bir dönemde üç oyuncusundan mahrum bırakacak.

Victor Osimhen (Nijerya) , Mario Lemina (Gabon) ve Ismail Jakobs (Senegal), turnuva nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

KAÇIRACAKLARI MAÇLAR

- 5 Ocak – Trabzonspor (Süper Kupa) 

- 10 Ocak – Fenerbahçe – Samsunspor (Kupa / Galatasaray finale çıkarsa)



- 14 Ocak – Fethiyespor (Kupa)

- 18 Ocak – Gaziantep FK (Lig)

Üç oyuncunun ülkeleri finale kalırsa, 18 Ocak'a kadar süren turnuvadan dönüşleri sadece 3 gün kalmış olacak. Bu da 21 Ocak'taki kritik Atletico Madrid maçına çok kısa bir süre kala dönme ihtimallerini gündeme getiriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
