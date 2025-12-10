10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Knicks, Raptors'ı rahat geçerek NBA Cup yarı finaline yükseldi

New York Knicks, Toronto Raptors'ı 117-101 mağlup ederek NBA Cup'ta ilk kez yarı finale yükseldi.

calendar 10 Aralık 2025 10:01 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 10:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Takımın yıldız ismi Jalen Brunson 35 sayı kaydederken, Josh Hart 21 sayıyla onu takip etti. Karl-Anthony Towns, 14 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı. New York, yarı finalde cumartesi günü Las Vegas'ta Orlando Magic ile karşılaşacak.

Magic, aynı gün daha erken saatte Miami'yi mağlup ederek yarı finale yükselmişti.


Towns, sol baldırında yaşadığı gerginlik nedeniyle Orlando karşısında oynayamadığı pazar günkü maçın ardından takıma geri döndü.

New York'ta Mikal Bridges 15 sayı üretti, eski takımı Raptors'a karşı oynayan OG Anunoby ise 13 sayıyla katkı verdi.

NBA Cup organizasyonunda üç yılın tamamında çeyrek finale yükselen tek takım olan Knicks, önceki iki çeyrek finalden toplam 32 sayı farkla elenmişti. Bu sonuçla New York'un NBA Cup'taki toplam derecesi 11-4 oldu.

Raptors cephesinde Brandon Ingram 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jamal Shead kariyer rekoru olan 18 sayıya ulaştı. Ancak eksik kadrolarıyla oynayan Toronto, üst üste dördüncü yenilgisini aldı; üstelik bu dört maçın tamamı evlerinde oynanmıştı.

Scottie Barnes ve Ja'Kobe Walter Raptors adına 13'er sayı kaydederken, Jakob Poeltl 10 sayı ekledi.

Toronto'nun iki eski Knicks oyuncusu da maçta yer alamadı. Immanuel Quickley hastalığı nedeniyle kadroda bulunmazken, RJ Barrett sağ diz burkulması nedeniyle üst üste dokuzuncu maçını kaçırdı.

Gecenin diğer sonucu:

Orlando Magic 117-108 Miami Heat

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
