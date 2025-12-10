New York Knicks, Toronto Raptors'ı 117-101 mağlup ederek NBA Cup'ta ilk kez yarı finale yükseldi.
Takımın yıldız ismi Jalen Brunson 35 sayı kaydederken, Josh Hart 21 sayıyla onu takip etti. Karl-Anthony Towns, 14 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı. New York, yarı finalde cumartesi günü Las Vegas'ta Orlando Magic ile karşılaşacak.
Magic, aynı gün daha erken saatte Miami'yi mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Towns, sol baldırında yaşadığı gerginlik nedeniyle Orlando karşısında oynayamadığı pazar günkü maçın ardından takıma geri döndü.
New York'ta Mikal Bridges 15 sayı üretti, eski takımı Raptors'a karşı oynayan OG Anunoby ise 13 sayıyla katkı verdi.
NBA Cup organizasyonunda üç yılın tamamında çeyrek finale yükselen tek takım olan Knicks, önceki iki çeyrek finalden toplam 32 sayı farkla elenmişti. Bu sonuçla New York'un NBA Cup'taki toplam derecesi 11-4 oldu.
Raptors cephesinde Brandon Ingram 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jamal Shead kariyer rekoru olan 18 sayıya ulaştı. Ancak eksik kadrolarıyla oynayan Toronto, üst üste dördüncü yenilgisini aldı; üstelik bu dört maçın tamamı evlerinde oynanmıştı.
Scottie Barnes ve Ja'Kobe Walter Raptors adına 13'er sayı kaydederken, Jakob Poeltl 10 sayı ekledi.
Toronto'nun iki eski Knicks oyuncusu da maçta yer alamadı. Immanuel Quickley hastalığı nedeniyle kadroda bulunmazken, RJ Barrett sağ diz burkulması nedeniyle üst üste dokuzuncu maçını kaçırdı.
Gecenin diğer sonucu:
Orlando Magic 117-108 Miami Heat
Takımın yıldız ismi Jalen Brunson 35 sayı kaydederken, Josh Hart 21 sayıyla onu takip etti. Karl-Anthony Towns, 14 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı. New York, yarı finalde cumartesi günü Las Vegas'ta Orlando Magic ile karşılaşacak.
Magic, aynı gün daha erken saatte Miami'yi mağlup ederek yarı finale yükselmişti.
Towns, sol baldırında yaşadığı gerginlik nedeniyle Orlando karşısında oynayamadığı pazar günkü maçın ardından takıma geri döndü.
New York'ta Mikal Bridges 15 sayı üretti, eski takımı Raptors'a karşı oynayan OG Anunoby ise 13 sayıyla katkı verdi.
NBA Cup organizasyonunda üç yılın tamamında çeyrek finale yükselen tek takım olan Knicks, önceki iki çeyrek finalden toplam 32 sayı farkla elenmişti. Bu sonuçla New York'un NBA Cup'taki toplam derecesi 11-4 oldu.
Raptors cephesinde Brandon Ingram 31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jamal Shead kariyer rekoru olan 18 sayıya ulaştı. Ancak eksik kadrolarıyla oynayan Toronto, üst üste dördüncü yenilgisini aldı; üstelik bu dört maçın tamamı evlerinde oynanmıştı.
Scottie Barnes ve Ja'Kobe Walter Raptors adına 13'er sayı kaydederken, Jakob Poeltl 10 sayı ekledi.
Toronto'nun iki eski Knicks oyuncusu da maçta yer alamadı. Immanuel Quickley hastalığı nedeniyle kadroda bulunmazken, RJ Barrett sağ diz burkulması nedeniyle üst üste dokuzuncu maçını kaçırdı.
Gecenin diğer sonucu:
Orlando Magic 117-108 Miami Heat