New York Knicks, Toronto Raptors'ı 117-101 mağlup ederek NBA Cup'ta ilk kez yarı finale yükseldi.Takımın yıldız ismi35 sayı kaydederken,21 sayıyla onu takip etti.14 sayı ve 16 ribauntla double-double yaptı. New York, yarı finalde cumartesi günü Las Vegas'ta Orlando Magic ile karşılaşacak.Magic, aynı gün daha erken saatte Miami'yi mağlup ederek yarı finale yükselmişti.Towns, sol baldırında yaşadığı gerginlik nedeniyle Orlando karşısında oynayamadığı pazar günkü maçın ardından takıma geri döndü.New York'ta15 sayı üretti, eski takımı Raptors'a karşı oynayanise 13 sayıyla katkı verdi.NBA Cup organizasyonunda üç yılın tamamında çeyrek finale yükselen tek takım olan Knicks, önceki iki çeyrek finalden toplam 32 sayı farkla elenmişti. Bu sonuçla New York'un NBA Cup'taki toplam derecesi 11-4 oldu.Raptors cephesinde31 sayıyla maçın en skorer ismi olurken,kariyer rekoru olan 18 sayıya ulaştı. Ancak eksik kadrolarıyla oynayan Toronto, üst üste dördüncü yenilgisini aldı; üstelik bu dört maçın tamamı evlerinde oynanmıştı.veRaptors adına 13'er sayı kaydederken,10 sayı ekledi.Toronto'nun iki eski Knicks oyuncusu da maçta yer alamadı.hastalığı nedeniyle kadroda bulunmazken,sağ diz burkulması nedeniyle üst üste dokuzuncu maçını kaçırdı.-108 Miami Heat