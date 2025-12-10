10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

"Karşılıklı gol oyna, illaki gol yerim ben"

Tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul, WhatsApp'ta Selim Y. isimli kişiyle olan yazışmalarında şu ifadeleri kullandı: "Kanka umut bile iniyor maça, kg bas garantile, illaki gol yerim ben."

calendar 10 Aralık 2025 09:18
Haber: Akşam, Fotoğraf: DHA
'Karşılıklı gol oyna, illaki gol yerim ben'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan isimlerin dijital materyal incelemelerinde bahis oynadıklarına ilişkin fotoğraf ve yazışmalar olduğu belirtildi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilen yazıda, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük - Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatıldı. Bu maç Karagümrük'ün 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Yazıda ayrıca şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, bir yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği belirtildi.


Tekoğlu'nun WhatsApp'ta Selim Y.'nin, "Kazanır mısınız, Manisa kötü" sorusuna, "Gir gir ayarlayacağız biz maçı. Kanka umut bile iniyor maça, kg bas garantile, illaki gol yerim ben" cevabı verdiği, ikili arasında başka bir konuşma ise şöyle:

Selim Y : İyi kazandırdınız Yunus'um.

Yunus: Ne kadar kazandın?

Selim Y.: 400

Yunus.: 50'si benim. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.