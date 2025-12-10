Beşiktaş'a karşı kaleciler duvar ördü!

Beşiktaş, son iki maçında toplam 25 isabetli şutla rakip kalelere etkili gelmeye çalıştı.
Ancak rakip kaleciler, takımın gol arayışını adeta durdurdu.
Söz konusu maçlarda 4 gol atabilen Siyah-Beyazlılar'ın 10 şutunu Karagümrük kalecisi Grbic, 11 şutunu ise Gaziantep FK file bekçisi Zafer Görgen kurtararak Beşiktaş"a gol izni vermedi.
