09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Beşiktaş'a karşı kaleciler duvar ördü!

Beşiktaş'ın son iki maçında kaleciler adeta duvar ördü. Karagümrük maçında Grbic 10, Gaziantep FK maçında ise Zafer Görgen ise 11 kurtarış gerçekleştirdi.

Beşiktaş'a karşı kaleciler duvar ördü!
Beşiktaş, son iki maçında toplam 25 isabetli şutla rakip kalelere etkili gelmeye çalıştı.

Ancak rakip kaleciler, takımın gol arayışını adeta durdurdu.

Söz konusu maçlarda 4 gol atabilen Siyah-Beyazlılar'ın 10 şutunu Karagümrük kalecisi Grbic, 11 şutunu ise Gaziantep FK file bekçisi Zafer Görgen kurtararak Beşiktaş"a gol izni vermedi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
