09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Fenerbahçe, Nathan Tella'yı radarına aldı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ kanat listesine Nathan Tella'yı ekledi.

calendar 10 Aralık 2025 08:20 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2025 08:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Nathan Tella'yı radarına aldı!
Ocak ayı için sayılı günler kala Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco da yönetimle yaptığı transfer görüşmelerini artırdı.

Brann maçı öncesi yapılan son görüşmede Başkan Sadettin Saran da yer aldı. Üst üste yaşanan puan kayıplarının nedeni de bu toplantıda Saran tarafından Tedesco'ya soruldu ve transfer istekleri masaya yatırıldı.

TELLA LİSTEYE EKLENDİ


İtalyan çalıştırıcı, sağ kanat isteğini yineledi. Bu kez kriterlerini de sıraladı; "Çabuk, çalım yeteneği olan ve asist katkısı verebilen bir oyuncu." 5-6 isimden oluşan sağ kanat listesine Leverkusen forması giyen Nathan Tella da eklendi.

2028'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki Tella, Southampton'dan 23.3 milyon Euro bonservisle alınmıştı. Fenerbahçe cephesinin ilk planı kiralama üzerine olacak. 

PERFORMANSI

Bu sezon Leverkusen ile 9 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, forma giydiği 368 dakikada 2 asistlik performans sergiledi. 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
