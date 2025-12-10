Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan tecrübeli orta saha oyuncusu Szymanski'nin durumu belli oluyor.
Polonyalı yıldızın menajerinin ocak ayı transfer dönemi için kulüple görüşmeye İstanbul'a geleceği öğrenildi.
LYON İLE ANILDI
Sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski çalışmalara başladı. 2027 yılının haziran ayına kadar Sarı-Lacivertli takımla kontratı olan 26 yaşındaki yıldızın, adı sezon başında Fransız takımlarından Lyon ile anılmıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 20 maça çıkan Polonyalı orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
