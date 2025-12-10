09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin menajeri, kulüple görüşmeye İstanbul'a gelecek.

calendar 10 Aralık 2025 08:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Szymanski gelişmesi!
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan tecrübeli orta saha oyuncusu Szymanski'nin durumu belli oluyor.

Polonyalı yıldızın menajerinin ocak ayı transfer dönemi için kulüple görüşmeye İstanbul'a geleceği öğrenildi.

LYON İLE ANILDI

Sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski çalışmalara başladı. 2027 yılının haziran ayına kadar Sarı-Lacivertli takımla kontratı olan 26 yaşındaki yıldızın, adı sezon başında Fransız takımlarından Lyon ile anılmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 20 maça çıkan Polonyalı orta saha, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
