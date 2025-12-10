Beşiktaş'ta bireysel hatalar can yaktı

Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'de 15. haftayı 25 puanla 5. sırada kapattı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Kartal, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta ikişer yenilgi ve beraberlik alırken tam 10 puan kaybetti.
Siyah-beyazlılarda bireysel hatalar bitmiyor... Gaziantep maçında Gökhan'ın ıskası, Karagümrük maçında Cengiz'in kaçan penaltısı penaltı ve Samsun maçında Cengiz'in hatalı pası takımın puan kayıplarına neden oldu.
Antalya maçında Rıdvan'ın hatalı pası, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızısı ve Kasımpaşa maçında Abraham'ın kaçırdığı penaltı Kartal'ı yarışta geride bıraktı. Gençlerbirliği maçında da Jurasek kendi kalesine gol atmıştı.
