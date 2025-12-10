09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
1-0
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
0-1
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
3-1
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
2-1
09 Aralık
Inter-Liverpool
0-1
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
2-1
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
2-3
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
2-3
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
3-0

Beşiktaş'ta bireysel hatalar can yaktı

Zirve yarışının oldukça gerisinde kalan Beşiktaş'ta bireysel hatalar puan kayıplarında büyük etken oluyor.

calendar 10 Aralık 2025 08:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş evinde Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak Trendyol Süper Lig'de 15. haftayı 25 puanla 5. sırada kapattı. Bir türlü galibiyet serisi yakalayamayan Kartal, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta ikişer yenilgi ve beraberlik alırken tam 10 puan kaybetti.

Siyah-beyazlılarda bireysel hatalar bitmiyor... Gaziantep maçında Gökhan'ın ıskası, Karagümrük maçında Cengiz'in kaçan penaltısı penaltı ve Samsun maçında Cengiz'in hatalı pası takımın puan kayıplarına neden oldu.

Antalya maçında Rıdvan'ın hatalı pası, Fenerbahçe derbisinde Orkun'un kırmızısı ve Kasımpaşa maçında Abraham'ın kaçırdığı penaltı Kartal'ı yarışta geride bıraktı. Gençlerbirliği maçında da Jurasek kendi kalesine gol atmıştı. 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
