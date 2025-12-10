Tedesco: 'Aynısını tekrar yapabiliriz'

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalınmasının ardından lider Galatasaray ile fark 3 puana çıktı. Bu sonucun ardından Samandıra'da moraller bir hayli bozuldu.
Teknik direktör Domenico Tedesco, antrenman sırasında oyuncuların düşük motivasyonunu fark edince takımı etrafına topladı ve kısa bir konuşma yaptı.
"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Hiçbir şeyin bitmediğini belirten Tedesco, "Hem derbide hem de Başakşehir maçında istediğimiz skoru alamadık. Bu durum hepimizi üzdü. Evet, liderliği yeniden ele geçirme şansını kaçırdık ama aradaki fark sadece 3 puan. Ligin ikinci yarısı önümüzde duruyor; hiçbir şey bitmiş değil." dedi.
"AYNISI TEKRAR YAPABİLİRİZ"
Deneyimli çalıştırıcı, takımın yeniden toparlanması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Daha önce nasıl galibiyet serileri yakalayıp ortamı değiştirdiysek, aynısını tekrar yapabiliriz. Şu an önemli olan ayağa kalkmak. Sezonun ilk bölümünü Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarından alacağımız galibiyetlerle kapatmak istiyoruz."
Teknik direktör Domenico Tedesco, antrenman sırasında oyuncuların düşük motivasyonunu fark edince takımı etrafına topladı ve kısa bir konuşma yaptı.
"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"
Hiçbir şeyin bitmediğini belirten Tedesco, "Hem derbide hem de Başakşehir maçında istediğimiz skoru alamadık. Bu durum hepimizi üzdü. Evet, liderliği yeniden ele geçirme şansını kaçırdık ama aradaki fark sadece 3 puan. Ligin ikinci yarısı önümüzde duruyor; hiçbir şey bitmiş değil." dedi.
"AYNISI TEKRAR YAPABİLİRİZ"
Deneyimli çalıştırıcı, takımın yeniden toparlanması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:
"Daha önce nasıl galibiyet serileri yakalayıp ortamı değiştirdiysek, aynısını tekrar yapabiliriz. Şu an önemli olan ayağa kalkmak. Sezonun ilk bölümünü Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarından alacağımız galibiyetlerle kapatmak istiyoruz."