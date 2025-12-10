10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Tedesco: "Aynısını tekrar yapabiliriz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samandıra'da oyuncularıyla görüşme gerçekleştirdi.

calendar 10 Aralık 2025 09:35
Fotoğraf: AA
Tedesco: 'Aynısını tekrar yapabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalınmasının ardından lider Galatasaray ile fark 3 puana çıktı. Bu sonucun ardından Samandıra'da moraller bir hayli bozuldu.

Teknik direktör Domenico Tedesco, antrenman sırasında oyuncuların düşük motivasyonunu fark edince takımı etrafına topladı ve kısa bir konuşma yaptı.

"HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Hiçbir şeyin bitmediğini belirten Tedesco, "Hem derbide hem de Başakşehir maçında istediğimiz skoru alamadık. Bu durum hepimizi üzdü. Evet, liderliği yeniden ele geçirme şansını kaçırdık ama aradaki fark sadece 3 puan. Ligin ikinci yarısı önümüzde duruyor; hiçbir şey bitmiş değil." dedi.

"AYNISI TEKRAR YAPABİLİRİZ"

Deneyimli çalıştırıcı, takımın yeniden toparlanması gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Daha önce nasıl galibiyet serileri yakalayıp ortamı değiştirdiysek, aynısını tekrar yapabiliriz. Şu an önemli olan ayağa kalkmak. Sezonun ilk bölümünü Brann, Konyaspor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarından alacağımız galibiyetlerle kapatmak istiyoruz." 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.