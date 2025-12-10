10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı: Başkanlar görüşecek!

Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin transferi için Sadettin Saran ile görüşme gerçekleştirecek.

calendar 10 Aralık 2025 10:11
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı: Başkanlar görüşecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin milli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

SARAN İLE GÖRÜŞME

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu hafta içinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la bizzat görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bordo-mavililerde hedef, satın alma opsiyonlu kiralık formülü.


Sarı-lacivertlilerin planlamasında yer almayan İrfan Can da düzenli oynayabileceği bir takım arayışında. Bordo-mavili yönetim, bu durumu fırsata çevirmek istiyor.

Fatih Tekke'nin, oyuncunun oyun bilgisi ve çok yönlü özellikleri sayesinde takıma ciddi bir değer katacağına inandığı belirtiliyor. Yönetim de Teknik Direktör Tekke ile aynı fikirde ve bu transferi sonuçlandırmak için tüm olanakları seferber etmeye hazırlanıyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.