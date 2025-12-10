Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı: Başkanlar görüşecek!

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda olan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor devreye girdi. Bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke'nin milli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği öğrenildi.
SARAN İLE GÖRÜŞME
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, bu hafta içinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'la bizzat görüşme gerçekleştireceği belirtildi. Bordo-mavililerde hedef, satın alma opsiyonlu kiralık formülü.
Sarı-lacivertlilerin planlamasında yer almayan İrfan Can da düzenli oynayabileceği bir takım arayışında. Bordo-mavili yönetim, bu durumu fırsata çevirmek istiyor.
Fatih Tekke'nin, oyuncunun oyun bilgisi ve çok yönlü özellikleri sayesinde takıma ciddi bir değer katacağına inandığı belirtiliyor. Yönetim de Teknik Direktör Tekke ile aynı fikirde ve bu transferi sonuçlandırmak için tüm olanakları seferber etmeye hazırlanıyor.
