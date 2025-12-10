10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Levent Tüzemen: "Galatasaray'da dar kadronun sıkıntısı belli oldu"

Spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

calendar 10 Aralık 2025 10:42
Fotoğraf: AA
Levent Tüzemen: 'Galatasaray'da dar kadronun sıkıntısı belli oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fotomaç spor yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

İşte Levent Tüzemen'in o yazısı;

"GALATASARAY'IN GOL YEMEME SİHRİ BOZULDU"

"Uğurcan sakatlandı, Galatasaray'ın gol yememe sihri bozuldu. Monaco ataklarında 65 dakikalık süreçte Uğurcan yaptığı kurtarışlarla Galatasaray'ı ayakta tutarken, geçit vermediği penaltıda gecenin adamıydı."



"GÜNAY'IN RAKİP HOCAYLA TARTIŞMASI ANLAMSIZDI"

"Günay'ın oyuna girerken rakip hocayla tartışması anlamsızdı. Eline top değmeden golü yedi. Oysa Günay yerinde kalsaydı, o top kucağına gelecekti."

"İLKAY'IN KALİTESİNE YAKIŞMADI"

"Galatasaray için Devler Ligi'nde yola devam etmek adına Monaco'dan puan almak çok değerliydi. İlk yarıda takım halinde iyi oynadılar, özellikle Galatasaray'ın topa en iyi vuran oyuncusu İlkay'ın 13. dakikada kaçırdığı gol kalitesine yakışmadı."

"LEROY SANE EGOİST OYNADI"

"Leroy Sane maalesef çok egoist oynadı. İki pozisyonda kalabalık savunma içinde topu süreceğine Osimhen'in önüne yuvarlasaydı golü bulan taraf kesin Galatasaray olurdu."

"FİNAL PASLARINDA İSABETİ YAKALAYAMADILAR"

"Barış'ın çalışkanlığı ön plandaydı. Galatasaraylı oyuncular, final paslarında isabeti yakalayamadı. İkinci yarı Monaco'nun Galatasaray kalesinde yarattığı baskılara Uğurcan çıkana kadar tek başına direndi ancak Abdülkerim-Sanchez ikilisi rakibin ön alan baskısından dolayı oyunu kurmakta zorlandılar."

"DAR KADRONUN SIKINTISI BELLİ OLDU"

"İlkay'ın fiziksel yetersizliği Monaco'nun orta sahada daha etkili olmasını sağladı. Yunus daha erken girebilseydi, Galatasaray'ın orta alan zaafı giderilebilirdi. Osimhen'e arkadaşları yeterince gollük paslar atamadı. Dar kadronun sıkıntısı çok net belli oldu. Oyuna sadece İcardi ve Yunus girebildi. G.Saray, Monaco'da ilk yarı ayağına gelen fırsatları kaçırdı ve kaybetti."



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.