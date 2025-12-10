10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Beşiktaş'ta derbi gündemi!

Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ve Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmalara odaklanacak. Kartal'da tek hedef kazanarak yeniden düzlüğe çıkmak olacak.

10 Aralık 2025 11:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Süper Lig'de istemediği bir noktada olan ve zirveden 11 puan geride duran Beşiktaş'ta gözler dev derbilere çevrildi. Ligin 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk haftasında da 23-25 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar ligdeki kötü gidişatın ardından söz konusu iki derbide oynayacağı karşılaşmalardan galip ayrılarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

İKİ DERBİ DE DEPLASMANDA

Son dönemde taraftarlarını da çok üzen siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerine karşı alacağı galibiyetlerle yeniden düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın ve ekibi, iki derbinin de deplasmanda oynanacak olmasına karşın tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Daha önce Beşiktaş'ın bu tip maçlardan zaferlerle ayrıldığını sıklıkla anımsatan Sergen Yalçın, galibiyetten başka bir seçenek düşünmüyor. Kartal, iki hafta içerisinde iki maçtan 3 puan almayı hesaplıyor.


İÇ SAHADA SEVİNEMEDİ

Süper Lig'de bu sezon evinde beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 4 maçını kazanamadı. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de son 4 lig maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Kartal sahasındaki son 4 lig maçında 10 puan kaybetti.

İLK 7 ŞANSSIZLIĞI

Kartal bu sezon Süper Lig'de ilk 7 sırada oynadığı takımlara karşı galibiyet alamadı. Puan tablosunda ilk 7'de olan takımlardan Galatasaray (1-1), Samsunspor (1-1) ve Gaziantep (2-2) ile berabere kalan siyahbeyazlılar, Fenerbahçe (2-3) ve Göztepe'ye (0-3) ise mağlup oldu. Beşiktaş bu şanssızlığını 2 hafta içinde yapacağı Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarıyla tersine çevirmeyi hedefliyor.

14 MAÇTA 22 PUAN

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine istediği gibi başlayamadı. Siyah- beyazlı takımın başında 14 lig maçına çıkan Sergen Yalçın, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan deneyimli çalıştırıcı, derbilerde ise Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken, Galatasarayla'da 1-1 berabere kaldı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
