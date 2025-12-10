Veteran guard Chris Paul, bu ayın başında LA Clippers kadrosundan çıkarılmasının ardından "bu durumla barışık" olduğunu söyledi.Clippers, Paul ile yolları üç saat süren gece yarısı toplantısından sonra ayırmıştı. Paul'ün liderlik tarzının başantrenör Ty Lue ile çatıştığı, oyuncunun takım içinde huzursuzluk yarattığına inanıldığı bildirildi.Paul, People.com'a konuşurken yaşananlara dair şunları söyledi:Bu sezonun ardından emekli olacağını açıklayan Paul, şu anda takas yasağı nedeniyle en erken 15 Aralık'ta hareket edebilecek. Yıldız oyuncu, ne olursa olsun gelecek adına heyecanlı olduğunu belirtti:Paul, temmuz sonunda Clippers'a bir yıllık kontratla dönmüştü ve bu sezon 16 maçta 2.9 sayı ve 3.3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en düşük rakamlarını üretmişti.