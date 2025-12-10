10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Paul, Clippers'tan ayrılığı için: "Bu durumla barışığım"

Veteran guard Chris Paul, bu ayın başında LA Clippers kadrosundan çıkarılmasının ardından "bu durumla barışık" olduğunu söyledi.

calendar 10 Aralık 2025 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Paul, Clippers'tan ayrılığı için: 'Bu durumla barışığım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Veteran guard Chris Paul, bu ayın başında LA Clippers kadrosundan çıkarılmasının ardından "bu durumla barışık" olduğunu söyledi.

Clippers, Paul ile yolları üç saat süren gece yarısı toplantısından sonra ayırmıştı. Paul'ün liderlik tarzının başantrenör Ty Lue ile çatıştığı, oyuncunun takım içinde huzursuzluk yarattığına inanıldığı bildirildi.

Paul, People.com'a konuşurken yaşananlara dair şunları söyledi:


"Son birkaç gün biraz çılgın geçti — en hafif tabirle. Ama dürüst olmak gerekirse, evdeyim. Kızımın dün seçmeleri vardı. Yeğenimin basketbol maçı vardı. Oğlumun 12'sinde maçı var."

Bu sezonun ardından emekli olacağını açıklayan Paul, şu anda takas yasağı nedeniyle en erken 15 Aralık'ta hareket edebilecek. Yıldız oyuncu, ne olursa olsun gelecek adına heyecanlı olduğunu belirtti:

"Aslında bu durumla barışığım. En çok da bundan sonrası her ne olursa olsun küçük de olsa bir rol oynayacak olmaya heyecanlanıyorum."

Paul, temmuz sonunda Clippers'a bir yıllık kontratla dönmüştü ve bu sezon 16 maçta 2.9 sayı ve 3.3 asist ortalamalarıyla kariyerinin en düşük rakamlarını üretmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.