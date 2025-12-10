10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Rich Paul: "LeBron sezonu Lakers'ta tamamlayacak"

Klutch Sports CEO'su Rich Paul, Max Kellerman ile birlikte sunduğu Game Over programının ilk bölümünde LeBron James ve Los Angeles Lakers'ın durumu hakkında konuştu.

calendar 10 Aralık 2025 11:26
Fotoğraf: X.com
Rich Paul: 'LeBron sezonu Lakers'ta tamamlayacak'
Klutch Sports CEO'su Rich Paul, Max Kellerman ile birlikte sunduğu Game Over programının ilk bölümünde LeBron James ve Los Angeles Lakers'ın durumu hakkında konuştu.

Paul, mevcut kadro yapısıyla Lakers'ın bir şampiyonluk takımı olmadığını söyledi. Oklahoma City Thunder'ın gücüne ve Batı Konferansı'ndaki diğer güçlü takımlara dikkat çekti.

Kellerman'ın "LeBron'un bu sezonu Lakers'ta bitirmeme durumu var mı?" sorusuna Paul kesin bir şekilde "Hayır." diyerek yanıt verdi. Ardından Kellerman'ın "(James) sezon sonunda Lakers'ta olacak mı?" sorusuna ise:


"Evet. Nereye gidecek ki?" şeklinde cevap verdi.

Paul, takas ihtimallerinin neden gerçekleşmeyeceğini açıklarken; bazı takımların yeterli varlığa sahip olmadığını, bazılarının doğru aşamada olmadığını, bazılarının ise pazarı uygun bulmadığını belirtti. Ayrıca James'in no-trade clause sayesinde her türlü takası veto edebileceğini hatırlattı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
