Klutch Sports CEO'su Rich Paul, Max Kellerman ile birlikte sunduğu Game Over programının ilk bölümünde LeBron James ve Los Angeles Lakers'ın durumu hakkında konuştu.Paul, mevcut kadro yapısıyla Lakers'ın bir şampiyonluk takımı olmadığını söyledi. Oklahoma City Thunder'ın gücüne ve Batı Konferansı'ndaki diğer güçlü takımlara dikkat çekti.Kellerman'ınsorusuna Paul kesin bir şekildediyerek yanıt verdi. Ardından Kellerman'ınsorusuna ise:şeklinde cevap verdi.Paul, takas ihtimallerinin neden gerçekleşmeyeceğini açıklarken; bazı takımların yeterli varlığa sahip olmadığını, bazılarının doğru aşamada olmadığını, bazılarının ise pazarı uygun bulmadığını belirtti. Ayrıca James'in no-trade clause sayesinde her türlü takası veto edebileceğini hatırlattı.