10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Eto'o–Onana krizi büyüyor! Kamerun'dan şok suçlama!

Kamerun'da Onana krizi büyürken, eski teknik direktör Marc Brys kararın teknik değil Samuel Eto'o'nun kişisel hamlesi olduğunu öne sürdü.

calendar 10 Aralık 2025 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Eto'o–Onana krizi büyüyor! Kamerun'dan şok suçlama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de oldukça etkili bir performans sergileyen başarılı file bekçisi Andre Onana'nın Kamerun milli takımı yetkilileri tarafından Afrika Kupası kadrosuna davet edilmemesi yankı uyandırmaya devam ediyor.

Kamerun milli takımının eski teknik direktörü olan Marc Brys, Afrik-Foot'a verdiği özel demeçte, bu kararların futbol otoritelerinin değil, Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) Başkanı ve efsanevi oyuncu Samuel Eto'o'nun kişisel inisiyatifi olduğunu iddia etti.

FUTBOLLA İLGİLİ DEĞİL KİŞİSEL

Teknik Direktör Marc Brys, kadro dışı bırakılma kararlarının tamamen teknik direktörün takdirinden çıktığını ve Eto'o'nun FECAFOOT üzerindeki mutlak otoritesinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kararların Samuel Eto'o'dan geldiğini çok net biliyoruz. O, narsist bir kişiliğe sahip. Dünya çapında bir kaleciyi[Onana]bu kadar önemli bir turnuva öncesinde dışarıda bırakmak inanılmaz bir durumdur. Aynı durum Aboubakar için de geçerli. Bu, futbol kararı değil, kişisel bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 53 kez Kamerun milli takım formasını giyme başarısı göstermişti.



ASİ OYUNCU ROLÜNÜ ÜSTLENDİ

Alınan bu kararın ardından yaşanan tartışmalara Kamerunlu siyasetçiler de dahil oldu. Minta'nın yeni belediye başkanı Jean Lambert Nang, başarılı file bekçisini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

Nang, "İnsanların 'Andre Onana en iyi kaleci' dediğini duyuyorum. Ancak Andre Onana, Katar'daki Dünya Kupası'ndan beri futboldan uzak. Asi bir oyuncu rolünü üstlendi. Bakanlık ve Marc Brys ile ittifak kurdu. Samuel Eto'o zamanını kolluyordu. Doğru anı bekliyordu." şeklinde itirafta bulundu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.