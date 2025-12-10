Eto'o–Onana krizi büyüyor! Kamerun'dan şok suçlama!

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de oldukça etkili bir performans sergileyen başarılı file bekçisi Andre Onana'nın Kamerun milli takımı yetkilileri tarafından Afrika Kupası kadrosuna davet edilmemesi yankı uyandırmaya devam ediyor.



Kamerun milli takımının eski teknik direktörü olan Marc Brys, Afrik-Foot'a verdiği özel demeçte, bu kararların futbol otoritelerinin değil, Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT) Başkanı ve efsanevi oyuncu Samuel Eto'o'nun kişisel inisiyatifi olduğunu iddia etti.



FUTBOLLA İLGİLİ DEĞİL KİŞİSEL



Teknik Direktör Marc Brys, kadro dışı bırakılma kararlarının tamamen teknik direktörün takdirinden çıktığını ve Eto'o'nun FECAFOOT üzerindeki mutlak otoritesinin bir sonucu olduğunu belirtti.



Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kararların Samuel Eto'o'dan geldiğini çok net biliyoruz. O, narsist bir kişiliğe sahip. Dünya çapında bir kaleciyi[Onana]bu kadar önemli bir turnuva öncesinde dışarıda bırakmak inanılmaz bir durumdur. Aynı durum Aboubakar için de geçerli. Bu, futbol kararı değil, kişisel bir meydan okumadır" ifadelerini kullandı.



29 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 53 kez Kamerun milli takım formasını giyme başarısı göstermişti.

Alınan bu kararın ardından yaşanan tartışmalara Kamerunlu siyasetçiler de dahil oldu. Minta'nın yeni belediye başkanı Jean Lambert Nang, başarılı file bekçisini hedef alan sert açıklamalarda bulundu.Nang,şeklinde itirafta bulundu.