10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Trabzonspor'da hedef büyük maçlardaki galibiyet özlemini bitirmek

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 770 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

calendar 10 Aralık 2025 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da hedef büyük maçlardaki galibiyet özlemini bitirmek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısındaki maçlarda 770 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı.

Bordo-mavililer, söz konusu rakipleri karşısında çıktığı son 11 lig müsabakasında 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle galibiyet göremedi.



SON GALİBİYET AVCI İLE YAŞANDI

Trabzonspor, büyük maçlarda son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde aldı.

Bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunun 11. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında 3-2 galip gelerek son büyük galibiyetini yaşadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet elde edemedi.

SON 11 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-2024 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda ise Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, iç sahada sarı-kırmızılı takıma 2-0 yenilerek 11 sezon sonra bu maçları galibiyetsiz kapadı.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk büyük karşılaşmasında ise İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.

İKİ KUPA FİNALİNİ DE KAYBETTİ

Bu süreçte bordo-mavililer, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupa sevincini de yaşayamadı.

Trabzonspor, böylece üç büyük rakibine karşı oynadığı son 13 resmi karşılaşmada 2 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.