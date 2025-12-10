İskenderunspor'da hedef üst sıralara tırmanışı sürdürmek

Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İskenderunspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek play-off'un iddialı takımları arasında yer almayı hedefliyor.



İskenderun ekibi, geçen sezonu 7'nci sırada play-off grubunun bir adım gerisinde tamamladı.



Bu sezon yeniden play-off hesapları yapan İskenderunspor, çıktığı 14 maçta 8 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonunda 25 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

Grup lideri Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'un 9 puan gerisinde bulunan İskenderunspor, son haftalarda yakaladığı çıkışını 1,5 yıllık anlaşma sağladığı teknik direktör Gökhan Zan ile sürdürerek play-off sıralamasında yer almayı hedefliyor.Son 5 maçında 12 puanını hanesine yazdıran İskenderun ekibi, devre arası öncesi oynayacağı 4 mücadeleye galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.Kulüp Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, hedeflerinin 3 sezondur kapısından döndükleri 1. Lig'e yükselmek olduğunu söyledi.Takımın Gökhan Zan ile ivme yakalayacağına inandığını belirten Bolat,diye konuştu.Bolat, genç, dinamik ve baskılı oynayan futbolcularının mücadelesinin de desteklenmesini istedi.Teknik direktör Gökhan Zan ise yeni imza attığı kulübüyle başarı yakalayacaklarına inandığını dile getirdi.Her kesimin beğeneceği bir futbol anlayışıyla sahada yer alacaklarını belirten Zan, şöyle devam etti:Takım kaptanı Erbay Eker de hayallerinin 1. Lig'e yükselmek olduğunu ifade etti.Takımla beraber olduğu iki sezonda da üst ligin kapısından döndüklerini belirten Eker,dedi.Sağ bek Ömer Gür ise devre arasına kadar galibiyet serisi yakalamayı amaçladıklarını vurgulayarak hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.