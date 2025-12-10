10 Aralık
Villarreal-Kopenhag
20:45
10 Aralık
Qarabag FK-Ajax
20:45
10 Aralık
Juventus-Pafos FC
23:00
10 Aralık
Real Madrid-M.City
23:00
10 Aralık
B. Dortmund-Bodo/Glimt
23:00
10 Aralık
Athletic Bilbao-PSG
23:00
10 Aralık
Leverkusen-Newcastle
23:00
10 Aralık
Club Brugge-Arsenal
23:00
10 Aralık
Benfica-SSC Napoli
23:00

Giannis'ten takımına mesaj: "Söylentiler dikkatinizi dağıtmasın"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takım arkadaşlarının geleceğiyle ilgili söylentilere kapılıp odaklarını kaybetmesini istemiyor.

calendar 10 Aralık 2025 11:13
Haber: Sporx.com dış haberler
Giannis'ten takımına mesaj: 'Söylentiler dikkatinizi dağıtmasın'
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takım arkadaşlarının geleceğiyle ilgili söylentilere kapılıp odaklarını kaybetmesini istemiyor.

Prime Video'dan Chris Haynes'in haberine göre Antetokounmpo, son günlerde bazı Bucks oyuncularıyla konuşarak, hakkında çıkan takas spekülasyonlarının takımın motivasyonunu bozmasına izin vermemelerini söyledi. Sağ baldırındaki gerginlik nedeniyle şu an sahalardan uzak kalan iki kez MVP seçilen yıldız, sakatlığını atlatarak takıma geri dönmeyi planladığını ancak isminin söylentilerde geçmesini kontrol edemeyeceğini belirtti.

31 yaşındaki yıldız, çarşamba günü Detroit Pistons karşısında alınan 113-109'luk galibiyetin ilk çeyreğinde sakatlanmıştı. Saatler önce ise Giannis ve menajerinin, oyuncunun Milwaukee'de kalıp kalmaması gerektiği konusunda kulüple görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı.


Antetokounmpo'nun yokluğunda Bucks 0-2 giderken, dokuz kez All-Star seçilen ismin oynamadığı maçlarda sezon genelinde 1-7 durumuna düştü. Milwaukee şu an Doğu'da 10-15 ile 10. sırada.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
