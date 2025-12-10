Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, takım arkadaşlarının geleceğiyle ilgili söylentilere kapılıp odaklarını kaybetmesini istemiyor.Prime Video'dan Chris Haynes'in haberine göre Antetokounmpo, son günlerde bazı Bucks oyuncularıyla konuşarak, hakkında çıkan takas spekülasyonlarının takımın motivasyonunu bozmasına izin vermemelerini söyledi. Sağ baldırındaki gerginlik nedeniyle şu an sahalardan uzak kalan iki kez MVP seçilen yıldız, sakatlığını atlatarak takıma geri dönmeyi planladığını ancak isminin söylentilerde geçmesini kontrol edemeyeceğini belirtti.31 yaşındaki yıldız, çarşamba günü Detroit Pistons karşısında alınan 113-109'luk galibiyetin ilk çeyreğinde sakatlanmıştı. Saatler önce ise Giannis ve menajerinin, oyuncunun Milwaukee'de kalıp kalmaması gerektiği konusunda kulüple görüşmelere başladığı ortaya çıkmıştı.Antetokounmpo'nun yokluğunda Bucks 0-2 giderken, dokuz kez All-Star seçilen ismin oynamadığı maçlarda sezon genelinde 1-7 durumuna düştü. Milwaukee şu an Doğu'da 10-15 ile 10. sırada.